Diablo 4: Fehlercodes 316719, 300202 und alle bekannten Probleme in der Beta

Die Diablo 4 Beta für alle, die vorbestellt haben, läuft noch nicht fehlerfrei.

Gestern Abend startete die Early Access Beta zu Diablo 4 für alle, die das Spiel vorbestellt haben. Zunächst gab es Probleme mit Verbindungsabbrüchen und langen Warteschlangen. Diese gaben teilweise um die eineinhalb Stunden Wartezeit an oder sprangen nach Ablauf der Zeit in die nächste Schleife.

Heute Morgen waren die meisten Spielenden schnell in der diabolischen Welt. Trotzdem gibt es noch Probleme und Fehlercodes, die auftauchen. Wir schaffen für euch Klarheit.

Fehlercodes 300008, 316719, 300202 und mehr

Bei manchen Fehlercodes, wie beispielsweise 300008, bekommt ihr die Zusatzinformation, dass es eine Zeitüberschreitung gab. Dass dieser Fehler auftritt, liegt nicht etwa an eurer Internetverbindung. Dahinter stecken ganz einfach Serverprobleme.

Alles, was ihr tun könnt, ist also der Anweisung "Bitte versuche es erneut" zu folgen und ein weiteres Mal zu probieren, ins Spiel zu kommen.

Dasselbe scheint aber auch hinter anderen Fehlern zu stecken, die nicht auf eine Zeitüberschreitung hinweisen, so zum Beispiel

316719

300202

300502

Auch hier scheint es sich um Serverprobleme zu handeln.

Diesen Fehlercode haben viele Spielende gesehen.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Probleme mit Warteschlangen

In einer Eilmeldung informiert Blizzard seit gestern Abend, dass es zu Problemen mit Warteschlangen kommen kann, wie dass diese sich fortsetzt, wenn der Zähler eigentlich bereits runtergezählt hat. Dadurch könne es zu langsamen oder fehlgeschlagenen Anmeldungen kommen.

Diese Eilmeldung tauchte zu den Warteschlangen auf.

Blizzard versichert, das Thema bereits im Blick zu haben und nach Lösungen zu suchen. Es wird empfohlen, dass ihr die Warteschlange nicht verlasst, auch wenn der Zähler bereits abgelaufen ist, weil es sonst wieder von vorne losgeht.

Weitere bekannte Probleme und Themen

Im Blizzard Forum gibt es eine Liste mit bekannten Problemen, denen sich die Entwickler*innen annehmen wollen. Diese wird während des Wochenendes erweitert. Die komplette Liste der Probleme und Work-in-Progress-Themen findet ihr unter diesem Link. Stoßt ihr beim Spielen auf Probleme, könnt ihr sie direkt im Spiel melden.

Hier könnt ihr Fehler melden.

Zu den bekannten Themen gehört beispielsweise, dass der In Game-Voice Chat nicht bei allen Spielenden korrekt funktioniert. Außerdem weist das Team darauf hin, dass die Sprachausgabe in der Beta aktuell nur auf Englisch möglich ist, später im fertigen Spiel aber weitere Optionen zur Verfügung stehen. Der volle Release steht am 6. Juni an.

Seid ihr bisher auf Probleme gestoßen?