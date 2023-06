Diablo 4: Early Access für Vorbesteller startet heute Nacht – Alle Infos zum Release

Morgen geht's schon zu nächtlicher Stunde los, falls ihr vorbestellt habt.

Der offizielle Release-Termin für Diablo 4 ist zwar erst der 6. Juni, alle die vorbestellt haben, dürfen aber schon morgen, am 2. Juni, loslegen. Wir versorgen euch mit allen wichtigen Infos zum Early Access-Release und begleiten den Start morgen in einem Live Ticker. In diesem halten wir euch über den Serverstatus und andere aktuelle Themen auf dem Laufenden.

Alle Infos zum Early Access-Release

Wann geht es mit Diablo 4 los?

Für Vorbesteller*innen: 2. Juni, 1 Uhr

Für alle anderen: 6. Juni, 1 Uhr

Der Preload für den Early Access hat bereits begonnen. Ihr könnt das Spiel also schon mal herunterladen und – falls ihr zu dieser Zeit wach seid – ganz pünktlich heute Nacht an den Start gehen. Der Preload für den Release am 6. Juni startet dagegen erst am 4. Juni, aller Voraussicht nach auch um 1 Uhr.

Ihr müsst das Spiel übrigens auch dann neu herunterladen, falls ihr bereits den Beta-Client habt. Den könnt ihr jetzt deinstallieren, denn der war wirklich ausschließlich für die Beta-Phasen gedacht.

Downloadgrößen - So viel Platz müsst ihr auf eurer Platte einplanen:

PC: 85 GB (mit hochaufgelösten Texturen) / 46 GB (ohne hochaufgelöste Texturen)

85 GB (mit hochaufgelösten Texturen) / 46 GB (ohne hochaufgelöste Texturen) PS5: 76 GB

76 GB Xbox Series X/S: 75 GB

Wichtig: Ohne Abo zocken, geht nicht

Diablo 4 setzt auf ein Shared World-Konzept, bei dem ihr immer online seid, auch wenn ihr die Kampagne allein zockt und nicht im Koop spielen oder euch am PvP versuchen wollt.

Das bedeutet: Auf PS4/PS5 ist eine PS Plus Essential-Mitgliedschaft nötig, auf Xbox One/Xbox Series X/S ein Xbox Live Gold-Abo, beziehungsweise den Xbox Game Pass Ultimate. In diesem Artikel erfahrt ihr mehr.

Warum das neue Diablo bei uns richtig gut ankam, erfahrt ihr im Test:

30:01 Wir haben endlich die Vollversion von Diablo 4 gespielt: Das ist unser erstes Fazit

Die Kampagne von Diablo 4 besteht aus 6 Akten. Die ersten drei könnt ihr in der Reihenfolge eurer Wahl zocken. Dafür, dass ihr dabei weder unter- noch überfordert seid, ist das Level-Scaling verantwortlich.

Falls ihr einen Charakter auf Max-Level bringen wollt, habt ihr vermutlich ganz schön was zu tun, denn nach Schätzungen von Blizzard könnt ihr dafür bis zu 150 Stunden einplanen.

Wann geht's für euch mit Diablo 4 los? Verratet uns auch gerne in den Kommentaren eure ersten Eindrücke und wie rund es bei euch läuft, sobald es losgeht.