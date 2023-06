So sieht Lilith in Diablo 4 aus.

Diablo 4-Fans können kaum fassen, wie gut dieses Cosplay von Lilith aussieht. Die Reaktionen reichen von überraschten Feststellungen, dass das gar kein Screenshot ist bis hin zu Scherzen, dass wir es hier mit einem netten Versuch der echten Lilith zu tun hätten. Fest steht: Was die Cosplayerin hier im Auftrag von Blizzard auf die Beine gestellt hat, sieht wirklich sehr beeindruckend aus und die Fans zollen ihr Respekt.

'Netter Versuch, echte Lilith' - Offizielles Diablo 4-Cosplay sieht aus wie direkt aus dem Spiel und Fans flippen aus

Die professionelle Cosplayerin, Konzeptkünstlerin und Twitch-Streamerin Cinderys hat einen Monat lang am perfekten Lilith-Look aus Diablo 4 gefeilt. Den Auftrag dafür hat sie von Blizzard bekommen und das überragende Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

So sieht das aus: Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, seht euch das beeindruckende Lilith-Cosplay von Cinderys einfach selbst an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Reaktionen überschlagen sich: Die allermeisten Kommentare sind fast außer sich vor Begeisterung. Das Outfit mit Hörnern und allem Drum und Dran wird von einigen als das beste Cosplay bezeichnet, das sie je gesehen hätten.

Viele zeigen sich auch davon beeindruckt, wie unglaublich nah das Ergebnis an den Zwischensequenzen in Diablo 4 selbst ist. Redditor NinjaXST schreibt zum Beispiel Folgendes:

"Cooler in-game Screenshot von Lilith .... Oh warte, wow. Gute Arbeit."

Redditor Dirtymike_nd_theboys stößt in dasselbe Horn vieler anderer Kommentare, die die Professionalität und das Gesamtkunstwerk loben:

"Heilige Scheiße! Ich habe mich nie wirklich für Cosplays begeistert, aber mein Gott, das ist krank! Sehr professionelles Arbeit am Makeup, dem Kostüm und der Fotografie."

Ebenfalls sehr beliebt: Der Scherz, dass es sich hierbei ja wohl kaum um Cosplay handeln könne. Wir hätten es stattdessen sehr viel wahrscheinlicher mit der echten Lilith zu tun, die behauptet, es sei nur Cosplay. Manche Fans finden dieses Bild sogar noch furchteinflößender als die Lilith in Diablo 4.

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Eine ganze Menge an Kommentaren dreht sich auch darum: Dieses Cosplay wirke so gelungen, dass Blizzard die Cosplayerin anheuern sollte. Woraufhin sie selbst und viele andere erklären, dass genau das schon passiert ist. Was wir hier sehen, ist das Ergebnis davon, was die Arbeit und den Erfolg natürlich nicht schmälert.

Wie findet ihr das Cosplay? Habt ihr schon einmal etwas Vergleichbares gesehen?