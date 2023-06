Diablo 4 - 'Diese Rüstung hat 3000 Varianten und ich krieg die schlechteste': Spieler hat das Pech seines Lebens

Stellt euch vor, endlich den lang ersehnten Item-Drop in Diablo 4 zu erleben – nur um dann enttäuscht zu werden.

Wer in Diablo 4 ganz bestimmte Builds spielen will, braucht dafür in der Regel besondere Items und Fähigkeiten. Das kann bedeuten, dass ihr viele Stunden diesem einen einzigartigen Ausrüstungs-Teil hinterher jagt. Wenn es dann droppt, werden die Werte ausgewürfelt – und vielleicht habt ihr dabei so richtig, richtig Pech. Wie bei diesem Diablo 4-Fan hier, der zwar die Rüstung bekommt, aber in der schlechtest möglichen Version.

Diablo 4-Fan ärgert sich: Rüstung hat 3.000 mögliche Varianten und 'ich bekomme die schlechteste'

Darum geht's: Redditor yutao123 hat irgendwann endlich die lang ersehnte Klingenplatte-Rüstung bekommen. Dabei handelt es sich um einen vermachten Brustschutz, der euch jede Menge Dornen gibt. Das kann zwar je nach Gegenstandsmacht variieren, aber in diesem Fall hier wären bis zu 10.949 drin gewesen.

Das Ärgerliche an dem Drop: Bei einem Spielraum des Dornenwerts von 7.963 bis 10.949 hat dieser Diablo 4-Fan hier genau den allerniedrigsten Wert erwischt, der überhaupt möglich war: Seine Razorplate-Rüstung hat ihm lediglich einen Dornen-Bonus von 7.963 beschert.

Weniger geht nicht: Das ist natürlich ziemlich großes Pech und sorgt dann auch für den entsprechenden Frust. Auf reddit schreibt yutao123:

"3.000 mögliche Würfe und ich treffe den schlechtmöglichsten."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Falls ihr euch jetzt fragt, wieso er den möglichen Werte-Bereich überhaupt sehen kann, haben wir da zwei brandheiße Tipps zum Diablo 4-Loot für euch:

Kommt offenbar öfter vor: In den Kommentaren unter dem Beitrag des Diablo 4-Pechvogels häufen sich die Berichte anderer Spieler*innen, denen es ähnlich ergangen ist. Vor allem wird diskutiert, dass es anscheinend eine Häufung der bestmöglichen und der schlechtesten Varianten zu geben scheint. Mittelmaß wird wohl nur sehr selten ausgewürfelt.

Woran liegt das? Womöglich stimmt die Anzahl der möglichen Varianten so gar nicht. Viele Spieler*innen stellen die Theorie auf, dass im Hintergrund lediglich eine geringere Anzahl an Möglichkeiten zur Wahl steht.

Statt einem Bereich von 7.000 bis 10.000 könnte beispielsweise nur zwischen 14 und 20 ausgelost werden. Das Ergebnis würde dann beispielsweise mit 500 multipliziert werden, um auf den entsprechenden Wert zu kommen.

Das heißt, die Chancen stünden dann eher bei 1 zu 7 als bei 1 zu 3.000. Das könnte auch eine weniger breite Streuung erklären. Allerdings handelt es sich dabei wie gesagt nur um eine Theorie.

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Das bleibt ihm jetzt: Der Diablo 4-Pechvogel aus dem Beispiel muss wohl oder übel mit seiner Rüstung leben. Immerhin gibt es die Möglichkeit, das gute Stück mit Edelsteinen aufzurüsten und anderweitig zu verbessern. Allerdings raten davon einige Kommentare auch ab, weil die Item Power aka Gegenstandsmacht noch nicht einmal über 800 liegt.

Habt ihr auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht, dass ihr tendenziell öfter den höchsten oder niedrigsten Wert bekommt und nichts dazwischen?