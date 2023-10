Diablo 4: Ihr könnt euch jetzt die Waffe eines echt fiesen Bosses schnappen, wenn ihr Call of Duty Warzone spielt

In CoD Warzone gibt es jetzt eine Gratis-Waffe für Diablo 4.

Im kostenlosen Call of Duty-Ableger Warzone läuft seit gestern ein zeitlich begrenztes Event, bei dem ihr euch eine exklusive Waffe sichern könnt – allerdings nicht für den Shooter, sondern für das Action-RPG Diablo 4. Hier bekommt ihr nämlich die Möglichkeit, euch den Fleischerhaken des Butchers (oder auch Schlächters) zu sichern. Was ihr dafür tun müsst, lest ihr hier.

So bekommt ihr den Fleischerhaken des Butchers

In CoD Warzone läuft aktuell das "Der Spuk"-Event, bei dem es auch Crossover mit anderen Franchises wie etwa Hellsing, Evil Dead und eben auch Diablo 4 gibt.

Mit dabei sind unter anderem auch Lilith und Inarius als spielbare Charaktere. Wie das aussieht, könnt ihr euch hier ansehen:

0:40 Diablo 4-Crossover: So skurril sehen Lilith und Inarius in Call of Duty Modern Warfare 2 aus

Als Teil des Crossovers könnt ihr euch in Warzone den Fleischerhaken des Butchers für Diablo 4 schnappen. Allerdings handelt es sich hier nicht um eine eigene Waffe mit Stats, sondern um ein Transmog. Ihr verändert damit also das Aussehen eurer Sensen.

Diese Schritte müsts ihr für die Butcher-Waffe befolgen:

Verlinkt euer Barrle.net-Konto mit eurem Activision-Konto über den Profil-Reiter auf der CoD-Webseite .

. Startet CoD: Warzone und sucht auf den Karten Al Mazrah und Vondead nach einem Portal, das euch zum Butcher bringt. Danach müsst ihr ihn noch besiegen.

Die Belohnung wird dann automatisch innerhalb von vier Tagen eurem Battle.net-Konto gutgeschrieben.

Wie lange läuft das Event? Die sogenannte "Operation: Alptraum" läuft nur während des Spuk-Events, also vom 17. Oktober bis zum 6. November um 18 Uhr deutscher Zeit.

Was, wenn ihr den Schlächter besiegt, bevor ihr euer Konto verknüpft? Keine Sorge, auch dann erhaltet ihr die Belohnung automatisch nachträglich, sobald ihr eure Konten verknüpft habt.

Diablo 4 ist frisch in die zweite Season gestartet

Auch in Diablo 4 hat gestern eine neue Season begonnen, die Saison des Blutes. Anfänglich gab es hier noch Startschwierigkeiten, sodass der Beginn der Season um mehrere Stunden verschoben werden musste, inzwischen könnt ihr aber problemlos spielen. Und das lohnt sich laut erster Fanstimmen wohl auch wieder – bislang kommen die Änderungen sehr gut an, besonders das shcnelle Leveln wird gelobt.

Macht ihr einen Abstecher zu CoD, um euch die Butcher-Waffe zu schnappen?