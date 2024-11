Diablo 4 schenkt euch limitierte Items, aber ihr müsst sehr schnell sein, um sie nicht zu verpassen - So einfach bekommt ihr sie

In Diablo 4 könnt ihr aktuell kostenlose Goodies abstauben.

Bereits seit Jahren ist es üblich, dass Halloween nicht nur auf den Straßen, sondern auch in den Welten unserer liebsten Videospiele gefeiert wird. So auch aktuell in Diablo 4, das das 'Makabere Fest' zelebriert und uns zwischen 'Süßes oder Hackbeil' entscheiden lässt.

Neben der thematisch passenden Aktivität, die sich rund um den legendären 'Butcher' dreht, spendiert uns Blizzard aber auch ein paar gefahrlose Goodys im Shop. Diese gibt es allerdings nur noch bis morgen, ihr müsst also schnell sein. Welche Items das sind und wie ihr sie bekommt, erfahrt ihr hier bei uns.

3:42 Diablo 4: Vessel of Hatred zeigt das komplette Intro und es ist verstörend

Vier kostenlose Halloween Cosmetics im Shop

Die Gratis-Goodies könnt ihr unkompliziert abstauben. Geht dafür einfach in den Ingame-Shop und scrollt etwas nach unten. In einer eigenen Kategorie namens 'Geheiligte Schätze' findet ihr dann die vier als 'kostenlos' markierten Gegenstände.

Dabei handelt es sich um folgende Cosmetics:

Eindsiedlerrisches Geschirr (Reittierrüstung)

(Reittierrüstung) Heer des Einsiedlers (Reittier)

(Reittier) Ichorflammen-Fackel (Reittiertrophäe)

(Reittiertrophäe) Flakon des Einsiedlers (Reittiertrophäe)

Wie lange sind die Items kostenlos? Ihr könnt die Gegenstände noch bis morgen Abend, 05. November 2024 um 21:00 Uhr im Shop abholen, dann endet nämlich das Event. Ihr müsst euch also beeilen, wenn ihr die Sachen noch einsacken wollt.

Etwas länger habt ihr noch Zeit, um euch das 'Reittier aus Nahantu' zu sichern. Das bekommt ihr aber nicht einfach so. Ihr müsst dafür alle Flügel der 'Dunklen Zitadelle' abschließen und den Kopf des letzten Bosses erbeuten, um diesen dann auf dem Altar in Kurast zu platzieren.

Die aktuelle Season 6 startete zeitgleich mit dem Release des ersten großen Addons 'Vessel of Hatred' und läuft voraussichtlich noch bis Januar. Bis dahin habt ihr Zeit, den derzeitigen Battle Pass durchzuspielen und alle Saison-Inhalte freizuschalten.

Bis zum Ende gibt es sicherlich noch weitere Aktionen. Im letzten Jahr gab es im Dezember etwa das 'Mittwinterpest'-Event. Wir halten euch hier natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden.

Habt ihr am Event teilgenommen oder habt ihr Diablo 4 samt Vessel of Hatred schon abgeschlossen?