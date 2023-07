Diablo 4: Hotfix 1.1.0c veröffentlicht, alle offiziellen Patch Notes im Überblick

Ein neuer Hotfix für Diablo 4 ist da.

Am 26. Juli hat Blizzard den neuesten Hotfix (Nr. 1.1.0c) für das Action-RPG Diablo 4 veröffentlicht. Der Patch behebt ein paar Probleme des Spiels und sollte sich automatisch installieren, sobald ihr eure Konsole das nächste Mal einschaltet bzw. das Spiel startet.

Hotfix 1.1.0c

Größe: ca. 300 MB

ca. 300 MB Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

Welche Probleme wurden behoben? Unter anderem kümmert sich der Hotfix um die Aktivierung des Battle Pass, die jetzt durch eine Bildschirmeinblendung bestätigt werden muss oder um eine Anpassung der Fellfarbe von Werwölfen und Werbären. Welche Anpassungen Blizzard genau vorgenommen hat, könnt ihr den offiziellen Patch Notes entnehmen.

Die offiziellen Patch Notes von Hotfix 1.1.0c

Es wurde ein Fehler behoben, durch den einigen Fokus-Nebenhandgegenständen nur einmal ein Aspekt eingeprägt werden konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Kombination der boshaften Kräfte Dunkler Tanz und Strafende Schnelligkeit dazu führte, dass Spieler sich selbst betäubten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Saisonreise Grausige Belohnung wiederholt werden konnte, indem dieselbe Beute fallen gelassen und wieder aufgehoben wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Fellfarbe von Werbär und Werwolf in bestimmten Situationen zu hell war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Bewegungen mit bestimmten Controllern oftmals nicht richtig funktionierten.

Aktivierung des Premium-Battle Pass muss nun durch ein Pop-up bestätigt werden.

Im Battle Pass-Menü ist die Schaltfläche, die der Controller als erste auswählt, nun standardmäßig die Schaltfläche Saisonreise.

Es wurden mehrere Ursachen behoben, wegen derer es zu Abstürzen kam.

Weitere Verbesserungen der Stabilität.

Es wurde eine Interaktion mit der Boshaftes-Herz-Macht Aufgebrachte Winde behoben, die dazu führte, dass Zyklonrüstung automatisch ausgelöst wurde und die Abklingzeit ignorierte.

Erhalt oder Neuverteilung von Segen der Saison leert nun den Bereich "Gegenstände zurückkaufen". Quelle: Blizzard

Heute Server down in Diablo 4: Auch nach der Veröffentlichung des Hotfixes schraubt Blizzard weiter an diversen Verbesserungen, am 27. Juli kommt es es in den Abendstunden zu Wartungsarbeiten, im Zeitraum zwischen 20:00 und 22:00 Uhr deutscher Zeit sind die Server komplett down und ein Ausflug nach Sanktuario nicht möglich. Alles, was ihr sonst noch zu den Wartungsarbeiten wissen müsst, erfahrt ihr in unserem separaten Artikel.

Mehr zu Diablo 4

Letzte Woche startete Season 1 in Diablo 4, allerdings nicht ohne Probleme. Es kam zu langen Wartezeiten und zahlreichen Bugs. Zusammen mit einigen Anpassungen von Update 1.1.0 sorgte das für ziemlichen Unmut in der Diablo-Community. Blizzard hat bereits mit diversen Hotfixes reagiert und wird in der nächsten Zeit weitere Updates nachschieben.