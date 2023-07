Diablo 4: Heute gehen die Server down – Alle wichtigen Infos zu den Wartungsarbeiten

Heute Abend finden Wartungsarbeiten für Diablo 4 statt.

Blizzard hat für heute, den 27. Juli, neue Wartungsarbeiten angekündigt, die die Server von Diablo 4 betreffen. Dieses Mal erwartet uns im Action-Rollenspiel aber ein kompletter Server down. Wird müssen also wohl oder übel unsere Reise durch Sanktuario für einige Stunden pausieren.

Diablo 4-Server gehen heute zur Prime Time down

Diablo 4 lässt sich zum Leid der Spieler*innen trotz Singleplayer-Inhalte nicht im Offline-Modus zocken. Kommt es zu Wartungsarbeiten an den Servern, steht das Live Service-Spiel also für alle still oder verursacht zumindest Warteschlangen. Bei den heutigen Serverarbeiten kappt Blizzard die Verbindung komplett, lässt uns also nicht spielen, wie auch einer Eilmeldung nach Spielstart deutlich macht.

Die Down-Zeiten fallen dabei für uns im deutschen Raum ungünstig aus. Während Diablo 4 in den USA um die Mittagszeit rum dran ist, erwischt es uns durch die Zeitverschiebung abends zur Prime Time, wenn die meisten spielen wollen.

Wann starten die Wartungsarbeiten? Am 27. Juli um 20:00 Uhr deutscher Zeit.

Am 27. Juli um 20:00 Uhr deutscher Zeit. Wie lange werden die Diablo 4-Server down sein? Die Serverarbeiten soll gut zwei Stunden andauern, also bis ungefähr 22:00 Uhr gehen.

Sofern es nicht zu Problemen kommt, fallen die Server nur zwei Stunden aus. Diablo 4 muss also nicht ganz aus der Abendplanung gestrichen werden.

Diablo 4 Season 1 ist im vollen Gange, dämpft aber den Spielspaß

Diablo 4 ist seit dem 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Im GamePro-Test konnte Blizzards neuestes Hack&Slay unsere Tester*innen sehr überzeugen. Staffel 1, die auf den Namen "Die Saison der Boshaftigkeit" hört, kommt dagegen nicht so gut weg.

Was Season 1 zu bieten hat, seht ihr in diesem Trailer:

6:12 Dieser Diablo 4-Trailer erklärt euch wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

Mit der ersten Season, die noch bis zum 17. Oktober läuft, wurden zwar boshafte Herzen eingeführt, die mächtige Boni bringen können, allerdings wurden auch viele Fähigkeiten und Mechaniken abgeschwächt. Glücklicherweise entschuldigte Blizzard sich bereits dafür und versprach hier nochmal nachzubessern. Ein genaues Datum für Patch 1.1.1 steht noch aus.