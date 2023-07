Ich sag’s nicht gern, aber im Koop ist Diablo Immortal um Welten besser als Diablo 4

Diablo 4 kann in Sachen Koop noch eine ganze Menge lernen - ausgerechnet von Diablo Immortal.

Wusstet ihr, dass Diablo Immortal am 02. Juni 2022, also genau ein Jahr vor dem Early Access Release von Diablo 4, erschienen ist? Ich wette, an diesem Tag hat es auf der ganzen Welt Heuschrecken geregnet, die Menschen wurden von Stechmücken heimgesucht und jeder einzelne Toast ist auf seine Marmeladenseite gefallen.

Okay, klingt vielleicht etwas dramatisch, aber für viele - mich eingeschlossen – kam Diablo Immortal durchaus einer biblischen Plage gleich. Trotzdem kann sich Diablo 4 – der ansonsten in allen Belangen bessere "Nachfolger" – in einem Punkt eine dicke Scheibe vom Mobile-Ableger abschneiden – und das ist der Koop bzw. Multiplayer.

Diablo 4 will ein MMO sein

Die Diablo-Serie war seit Teil 2 eng mit verschiedenen Online- und Koop-Features verbunden. Koop mit Freundinnen und Freunden, PVP und Handel mit anderen, aber stets auf freiwilliger Basis und ohne Online-Zwang.

Teil 4 setzt nun auf eine Shared-World, in der wir abseits vereinzelter Story-Missionen auf andere Monsterjäger*innen treffen – vor allem in großen Städten wie Kyovashad. Während wir die meisten Inhalte zwar nach wie vor alleine spielen können, sind wir bei einigen Events, wie den Weltboss-Kämpfen, auf andere Spielende angewiesen.

Für viele Fans ist dieses Konzept ein Minuspunkt. Neben den offensichtlichen Gründen, wie dem Always On-Zwang und der Abhängigkeit von laufenden Servern, gibt es auch Kritik wegen beeinträchtigter Immersion, oder der zeitlichen Begrenzungen einiger Spielinhalte, wie den Höllenfluten.



Ich kann die Kritik vor allem deswegen nachvollziehen, weil das Spiel zwar die oben genannten Nachteile von Online-Spielen beinhaltet, auf der anderen Seite aber viel zu wenig dafür bietet und sogar einige fundamentale Features – auf die ich gleich genauer eingehe – dieses Genres vermissen lässt. Daher habe ich ein paar Wünsche für die Zukunft.

Lasst mich unkompliziert mit anderen spielen

Will ich Diablo 4 im Koop mit Freunden spielen, ist das absolut kein Problem. Ich öffne meine Freundesliste, erstelle in Sekunden eine Gruppe und habe im Anschluss gleich noch mehr Spaß.

Möchte ich mich hingegen mit Fremden zusammentun, weil ich entweder Unterstützung brauche oder mir das Spielen im Team einfach mehr Freude bereitet, muss ich mir entweder im Chat oder außerhalb des Spiels Mitglieder für meine Truppe suchen.

Ein Gruppenfinder würde das ändern und genau für dieses Hilfsmittel muss sich Diablo 4 nur bei Diablo Immortal bedienen. Der Mobile-Ableger verfügt nämlich über ein überaus durchdachtes und ausgereiftes Werkzeug zur Gruppensuche.

In verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel "Dungeons" können wir entweder eine Gruppe erstellen, oder einer bereits existierenden beitreten. Filter lassen uns dabei zusätzlich nach Schwierigkeitsgrad oder Level sortieren.

Der Gruppenfinder ist darüber hinaus in alle potentiellen Gruppenaktivitäten eingebaut. Betrete ich beispielsweise einen Dungeon, fragt mich das Spiel, ob ich das Gemäuer allein oder mit anderen erledigen möchte. Wähle ich Option 2, übernimmt das Spiel automatisch und unkompliziert die passende Gruppensuche für mich.

Dabei habe ich stets die Wahl, ob ich mich mit meiner Gruppe über den Text- oder Sprach-Chat aktiv austauschen will, oder lediglich auf der Suche nach einer Zweckgemeinschaft bin. Ob ich nun gerne in der Gruppe spiele oder schlicht Hilfe für besonders anspruchsvolle Inhalte suche, in beiden Fällen schafft der Gruppenfinder Abhilfe.

Kevin Itzinger Kevin ist eng mit der Diablo-Serie verbunden, seitdem er als viel zu junger Teenager sein gesamtes Taschengeld für den Erstling ausgegeben hat, nur um dann vom Butcher zu Wurstwaren verarbeitet zu werden. Für seine Rache hat er seit Teil 2 hunderte Stunden in die Reihe und die Jagd nach fiesen Dämonen gesteckt.

Gebt Clans mehr Bedeutung!

In Diablo 4 kann ich mich mit anderen Spielern und Spielerinnen in Clans zusammenschließen. Momentan dient das allerdings nur der Vernetzung, spielerischen Nutzen bietet das Feature nicht.

Wie das geht, zeigt – ihr ahnt es schon – erneut Diablo Immortal. In einem Update wurden hier die ‘Verfluchten Türme’ eingeführt. Diese speziellen Bereiche können von Clans erobert und für Belohnungen geläutert werden. Aber auch andere Clans können dazustoßen und so entsteht ein launiger PVPVE-Modus, in dem wir gleichermaßen gegen andere Teams und das Spiel antreten.

Die ‘Verfluchten Türme’ bieten eine ganz spezielle PVPVE-Erfahrung, die eine Clan-Mitgliedschaft wesentlich attraktiver macht.

Lasst mich alle Inhalte ohne Terminkalender spielen!

Stunden Zeit zum Spielen finden, könnten einige Events in Diablo 4 für Frust sorgen, da diese nur zu bestimmten Zeiten verfügbar sind.

Schon oft habe ich am Abend das Spiel gestartet, um meine liebste Aktivität – die Höllenflut – zu spielen, nur um festzustellen, dass gerade kein Event verfügbar ist. Kollegin Samara hat seit Release keinen einzigen Weltboss bekämpft, weil sie bisher einfach kein Glück hatte und zur richtigen Zeit im Spiel war.

Raids ohne Termindruck. In Immortal starte ich diese Events, wenn ich Lust und Zeit habe.

Zwar gibt es sehr nützliche Seiten im Netz, die mir verraten, wann die gewünschten Events starten, allerdings möchte ich meinen Terminkalender nicht um Diablo 4 herumbauen. Aber auch in diesem Punkt hat Diablo Immortal eine Lösung parat.

Hier kann ich solche Aktivitäten nämlich gezielt starten. Im passenden Fenster wird sogar angezeigt, was ich für Belohnungen abstauben kann und wie stark ich für die Aktivität sein sollte. Auch kann ich direkt nach passenden Gruppenmitgliedern suchen.

Lasst mich handeln!

Die Rede ist nicht von einem Echtgeld-Auktionshaus, wie zum Start von Diablo 3. Vielmehr meine ich damit die Möglichkeit, Items und Materialien mit meinen Verbündeten zu tauschen.

Das würde ich nämlich unter Umständen gerne tun, wenn ich z.B. genau den Aspekt erbeute, den mein Freund oder meine Freundin seit Tagen sucht. Das würde nicht nur den oder die Mitstreiter*in glücklich machen, sondern auch das Gruppengefühl stärken.

All diese Features würden die Online-Erfahrung von Diablo 4 meiner Meinung nach stark verbessern und das Beste ist, dass die Systeme allesamt bereits in Diablo Immortal vorhanden sind.

Was denkt ihr? Wünscht ihr euch auch diese oder ähnliche Features oder gehört ihr zu den Leuten, die lieber nur offline und für sich spielen würden? Verratet es uns in den Kommentaren!