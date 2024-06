In Diablo 4 könnt ihr euch jetzt ein kostenloses neues Pet schnappen: Es ist ein süßer Welpe - und so geht's

In Diablo 4 gibt's jetzt ein süßes Gratis-Pet für alle, wer den DLC vorbestellt, bekommt sogar noch mehr.

Wir lieben in Diablo 4 die düstere Atmosphäre und höllischen Dämonen, die wie Popcorn platzen, wenn wir sie malträtierern. Aber natürlich lieben wir auch alle süße Welpen. Ab jetzt können wir beides auf einmal haben. Der neue gut erzogener Hund hilft uns beim Looten und viel ist gar nicht nötig, um seine Liebe zu gewinnen.

So holt ihr euch das neue Asheara Pet

Während des Xbox-Showcases wurde am Sonntagabend die Erweiterung Vessel of Hatred vollumfänglich mit Release Termin enthüllt. Wer den DLC vorbestellt, bekommt als Bonus knuffige Pets. Aber einen schnuffligen Freund könnt ihr euch jetzt auch ohne das schnappen, nämlich das sogenannte Asheara Pet.

Bei diesem handelt es sich um einen Schäferhund-Welpen, den ihr euch ganz einfach mit einer Quest sichern könnt.

Diese Quest müsst ihr erledigen: "Ein treuer Gefährte" sollte automatisch auf eurer Map auftauchen, wenn ihr mit dem Cursor über die Stadt Kyovashad fahrt. Hier findet ihr dann auch direkt einen umherlaufenden Vierbeiner, der als "gut erzogener Hund" bezeichnet wird.

Jetzt sagt ihr einfach zu ihm genau das, was Fellnasen gerne hören wollen, nämlich "Wer ist ein braver Hund?" Schon schließt der Welpe sich auch an. Um ihn auszurüsten, sucht ihr den Kleiderschrank auf.

Was bringt der Hund? Schande über euch, falls ihr euch diese Frage tatsächlich gestellt habt. Dass der Kleine super süß ist, muss ja wohl nicht erklärt werden. Spaß beiseite: Mit dem Pet ist natürlich auch noch eine Gameplay-Mechanik verknüpft. Er hebt nämlich Gold und Crafting Items ganz automatisch für euch auf.

Wer den DLC vorbestellt, bekommt zusätzlich einen Schneeleoparden, einen Tiger und einen Husky.

Mehr zu Diablo 4 und Vessel of Hatred

Habt ihr die Xbox-Show verpasst? Hier könnt ihr euch noch mal die Intro-Sequenz zu Vessel of Hatred anschauen, die beim Event gezeigt wurde:

3:42 Diablo 4: Vessel of Hatred zeigt das komplette Intro und es ist verstörend

Aktuell ist Season 4, die sich voll auf die Verbesserung des Loot-Systems konzentriert, in vollem Gange. Noch spannender wird es dann aber, wenn die große Erweiterung herauskommt. Sie erscheint am 8. Oktober für Xbox One, Series X/S, PS4, PS5 und PC.

Ihr folgt in der Erweiterung Neyrelle in eine ganz neue Region, nämlich nach Nahantu. Vessel of Hatred bringt dann außerdem auch endlich die von Fans herbeigesehente neue Klasse mit, nämlich Geistergeborene, die mystische Synergien nutzen und von Blizzard als "ultimative Raubtiere" bezeichnet werden.

Habt ihr euch den Hund schon geschnappt und wollt ihr euch auch die DLC-Pets sichern?