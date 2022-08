Diablo 4-Team verrät, was uns nach dem Launch des Spiels erwartet

Diablo 4 soll uns lange bei Laune halten. Zumindest, wenn es nach Blizzard geht. Im neuesten Quartalsupdate zur Entwicklung des kommenden RPGs verraten die Menschen hinter dem Spiel jetzt, was alles nach dem Launch passiert – wenn alles nach Plan läuft. Das könnte eine ganze Menge werden: Geplant sind Seasons, Events, Verbesserungen, Änderungen an der Meta und vieles mehr.

Diablo 4: So geht es nach dem Launch weiter

Seasons kehren zurück: Ähnlich wie bei Diablo 3 sind auch für Diablo 4 wieder Seasons geplant. Die bringen im vierteljährlichen Takt neue Inhalte, rütteln die Meta durch, verbessern das Spiel und geben uns außerdem auch noch spezielle Live-Events sowie Saisonreisen an die Hand. Wir dürften also alle paar Monate jede Menge Neues zu tun bekommen.

Im Detail sieht das wie folgt aus:

Neue Inhalte: Jede Season bringt neue Questreihen, außerdem auch die sogenannten Saisonreisen. Dabei handelt es sich um spezielle saisonale Herausforderungen.

Jede Season bringt neue Questreihen, außerdem auch die sogenannten Saisonreisen. Dabei handelt es sich um spezielle saisonale Herausforderungen. Änderungen und Verbesserungen: Um Langeweile vorzubeugen, soll jede Season für Auflockerung sorgen und zum Beispiel mit Hilfe von Änderungen am Balancing, neuen Glyphen, neuen Paragon-Boards und neuen Items für neue Metas sorgen.

Um Langeweile vorzubeugen, soll jede Season für Auflockerung sorgen und zum Beispiel mit Hilfe von Änderungen am Balancing, neuen Glyphen, neuen Paragon-Boards und neuen Items für neue Metas sorgen. Live-Events: Selbstverständlich gibt es auch immer wieder neue Live-Events, die kurzfristig verfügbar gemacht werden.

Ein Season Pass kommt

Passend zu den Seasons erwartet uns auch in Diablo 4 ein mittlerweile fast allgegenwärtiger Season Pass. Der kommt wie gewohnt mit einem Premium- und einem Gratis-Teil daher, beide verfügen über freispielbare Stufen, die uns mit Belohnungen ködern. Neben kosmetischen Rüstungen und Waffen sowie Ingame-Währung soll es auch Erfahrungs-Booster geben, allerdings nur im kostenlosen Season-Pass.

Blizzard selbst erklärt, die XP-Booster seien absichtlich nur im kostenlosen Battle-, äh, Season Pass enthalten, da sie Spiel-Vorteile bieten. Es gibt zwar die Option, mit echtem Geld Stufen zu kaufen, aber zusätzlich müssen auch noch bestimmte Meilensteine erspielt werden. Ihr könnt die Erfahrungs-Booster also wohl nicht so einfach kaufen.

Der Ingame-Shop: Last, but not least verrät Blizzard auch erste Details zum geplanten Shop von Diablo 4. Der bietet angeblich keinerlei Gegenstände, die einen direkten oder indirekten Vorteil im Spiel geben. Das klingt erst einmal sehr gut und danach, als wäre Pay2Win dadurch unmöglich, aber wir wären damit angesichts der Erfahrungen mit Diablo Immortal sehr vorsichtig.

Wann kommt Diablo 4? Einen genauen, offiziellen Release-Termin gibt es noch nicht. Bisher wurde nur bekannt gegeben, dass das neue Blizzard-RPG im Jahr 2023 erscheint. Allerdings deutet aktuell einiges darauf hin, dass Diablo 4 bei den Game Awards im Dezember gezeigt werden könnte. Das wäre auch eine gute Gelegenheit, um den Release-Termin zu enthüllen.

Wie denkt ihr über die Post Launch-Pläne der Diablo 4-Macher*innen? Was wünscht ihr euch?