Diablo 4-Leak enthüllt erstes Addon samt neuer Klasse und Namen des DLCs

Laut Dataminern gibt es bereits Hinweise auf einen ersten Diablo 4-DLC im Spiel.

Offiziell ist die erste Erweiterung für Diablo 4 noch gar nicht angekündigt, aber Dataminer haben bereits eine ganze Menge Hinweise auf die Inhalte des ersten möglichen DLCs gefunden. Demnach soll die Erweiterung angeblich auf den Namen "Lord of Hatred" hören und sich um Mephisto drehen, der schon in der Kampagne des Spiels eine wichtige Rolle gespielt hat.

Diablo 4-Dataminer finden Infos zum ersten DLC

Die Info stammt von Dataminer YbuBaKa und wurde im ResetEra-Forum von User Strakt übersetzt und zusammengefasst. Demnach dürfte uns im DLC einiges an neuen Inhalten erwarten, wenn der Leak stimmen sollte. Darunter sind unter anderem eine neue Klasse und eine neue Region – obwohl, so ganz neu ist sie nicht, denn wir kennen sie bereits aus Diablo 2.

Das soll der DLC "Lord of Hatred" demnach bieten:

Neue Klasse: "Spiritborn"

"Spiritborn" Neue Region : Kurast (aus Diablo 2)

: Kurast (aus Diablo 2) Söldner-System mit eigenem Skilltree

Außerdem gibt es laut Datamine auch noch Hinweise auf mögliche weitere Neuerungen, die aber noch nicht ganz so sicher zu sein scheinen. Dazu gehören Raids und Runensteine als mögliche Season 3-Mechanik.

Um was genau es sich bei der Spiritborn-Klasse handelt, ist noch nicht so ganz klar. In den Datein werden im Zusammenhang damit aber auch die Begriffe Natur, Flügel und Gleitflug genannt. Dabei dürfte es sich also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um den bisher Diablo Immortal-exklusiven Blutritter handeln, sondern eine kompeltt andere Klasse.

Aktuell läuft in Diablo 4 die zweite Season. Was drin steckt, könnt ihr euch hier ansehen:

1:24 Diablo 4 Season 2 startet heute - Alle neuen Features im Gameplay-Trailer

DLC erinnert stark an Diablo 2: Auch abseits von der Region dürften viele der angeblichen Inhalte für Diablo 2-Fans vertraut klingen. Schließlich haben wir hier zuletzt selbst gegen Mephisto gekämpft und auch das Söldner-System scheint auf dem Vorgänger zu basieren. Nicht umsonst wird in den Kommentaren des ResetEra-Posts mehrfach von "Diablo 2-Nostalgie" gesprochen.

Mehrere Erweiterungen für Diablo 4 geplant

Aktuell handelt es sich bei dem Datamine natürlich um einen Leak, den ihr wie immer mit Vorsicht genießen solltet, bis Blizzard offiziell etwas ankündigt. Aber die Inhalte wirken zumindest durchaus schlüssig.

Auch wenn noch keine Erweiterung offiziell angekündigt wurde, hat Blizzard immerhin bereits bestätigt, dass es sogar mehrere DLCs zum Spiel geben soll. Bis Ende 2025 erwarten uns demnach zwei große Erweiterungen, wie es danach weitergeht, wissen wir dagegen noch nicht genau.

Was haltet ihr von dem Leak, würden euch die neuen Inhalte interessieren?