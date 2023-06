Diablo 4-Suche nach Unique-Items beendet! Hier wurde 'Geschmolzenes Herz von Selig' entdeckt

Die Suche nach den sechs super seltenen Diablo 4-Items ist beendet.

Erst vor wenigen Stunden hatten wir euch berichtet, dass mit dem 'Ring der Sternenlosen Himmel' das insgesamt vierte von sechs der super seltenen Unique-Items in Diablo 4 gefunden wurde. Jetzt ist die Suche beendet, wie die Seite Icy-Veins berichtet.

Letzte Uniques in Diablo 4 gefunden

Diese Items sind gemeint: Gefunden wurde das einzigartige Schwert namens Verhängnisbringer (Doombringer), sowie das einzigartige Amulett namens 'Geschmolzenes Herz von Selig' (Selig' Melting Heart).

Blizzard hatte vor gut einer Woche die sechs seltensten Items in Diablo 4 vorgestellt, woraufhin eine große Suchaktion innerhalb der Community gestartet ist.

Hier das Beweisbild:

Fundort von 'Geschmolzenes Herz von Selig'

Laut einem Reddit-Thread wurde das letzte Unique-Item von einem chinesischen Totenbeschwörer-Spieler gefunden (siehe Bild oben).

Fundort war der Alptraumdungeon Blindhöhlen/Blind Burrows, der generell als bester Dungeon für Solo-Spieler*innen gilt, um Erfahrungspunkte zu farmen.

Dass das Unique erst so spät gefunden wurde, so munkelt die Seite Icy-Veins, könne an den Werten von 'Geschmolzenes Herz von Selig' liegen. Die Werte des Amuletts seien zwar gut, aber nicht gerade beeindruckend, wodurch viele das Item möglicherweise übersehen haben ohne zu wissen, dass es so selten ist.

Weitere aktuelle News zu Diablo 4:

Das sind die 6 Unique-Items in Diablo 4

Die sechs seltensten Items in Diablo können von jeder Klasse getragen werden und das sind sie:

Verhängnisbringer (einzigartiges Schwert)

(einzigartiges Schwert) Der Großvater (einzigartiges Zweihänderschwert)

(einzigartiges Zweihänderschwert) Ring der Sternenlosen Himmel (einzigartiger Ring)

(einzigartiger Ring) Andariels Antlitz (einzigartige Kopfbedeckung)

(einzigartige Kopfbedeckung) Harlekinskrone (einzigartige Kopfbedeckung)

(einzigartige Kopfbedeckung) Geschmolzenes Herz von Selig (einzigartiges Amulett)

Wie kann ich die Unique-Items finden? Laut Blizzard droppen die Ausrüstungsgegenstände ab einem Powerlevel von 820 und von Feinden, die mindestens auf Level 85 sind. Ihr müsst euch also im Endgame von Diablo 4 befinden, um eine Chance auf den Fund zu haben.

Habt ihr selbst schon eines der Uniques gefunden und hättet ihr gedacht, dass alle sechs Items zu finden am Ende doch so schnell geht?