Diablo 4: Livestream zu Season 2 heute im Liveticker - Das erwartet euch

Heute gibt es einen Livestream zu den Inhalten von Season 2 von Diablo 4.

Season 2 startet in Diablo 4 bereits am 17. Oktober, also in nicht einmal mehr ganz zwei Wochen. Ein paar Infos zur neuen Saison haben wir zwar schon bekommen, aber so richtig ins Detail geht es dann heute Abend.

Da zeigt Blizzard nämlich den ersten von zwei ausführlichen Livestreams, die sich voll und ganz den Neuerungen widmen werden. Wir begleiten diesen für euch in einem Ticker, damit ihr nichts verpasst.

Alle wichtigen Infos zum heutigen Diablo 4-Livestream

Wann wird der erste Livestream gezeigt? Heute, am 4. Oktober, um 20 Uhr deutscher Zeit

Heute, am 4. Oktober, um 20 Uhr deutscher Zeit Wo könnt ihr den Stream schauen? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Blizzard

Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Blizzard Worum geht's im Stream? Natürlich um alles zu Season zwei, der Saison des Blutes. Außerdem werden, wie Blizzard angekündigt hat, auch Quality of Life-Verbesserungen, die sich Fans wünschen, thematisiert.

Natürlich um alles zu Season zwei, der Saison des Blutes. Außerdem werden, wie Blizzard angekündigt hat, auch Quality of Life-Verbesserungen, die sich Fans wünschen, thematisiert. Wann findet der zweite Livestream statt? Knapp eine Woche später, am Dienstag, den 10. Oktober, um 20 Uhr deutscher Zeit.

Hier könnt ihr euch schon mal den Ankündigungs-Trailer zu Season 2 anschauen:

2:02 Diablo 4 - Der Ankündigungstrailer von Season 2 'Saison des Blutes'

Darum geht's in Diablo 4 - Season 2

Überraschend gab's bereits während der Opening Night Live zur gamescom 2023 eine ganze Menge Infos und den Trailer zur zweiten Saison. Dabei wurden bereits folgende Inhalte angekündigt:

neue Questline

neue Vampir-Fähigkeiten

neue NPC-Begleiterin

fünf neue Endgame-Bosse

neue Endgame-Inhalte

Wie der Name bereits nahelegt, wird es in der zweiten Saison um Blutsauger gehen. Dabei steht uns ein sachkundiger NPC zur Seite, nämlich Erys, eine Vampirjägerin, auf die wir zum ersten Mal treffen werden. Bleibt zu hoffen, dass der Start in Season 2 nicht ganz so holprig läuft, wie das bei der ersten Saison der Fall war.

Auf was seid ihr heute besonders gespannt? Beziehungsweise: Verratet uns während des Streams oder danach gerne eure Highlights - oder auch, was euch enttäuscht hat.