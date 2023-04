Diablo 4: Wer alle Klassen auf Level 100 will, braucht 750 Stunden

So lange soll es dauern, Level 100 in Diablo 4 zu erreichen.

Die Story von Diablo 4 hat eine noch überschaubare Länge von rund 35 Stunden. Wollt ihr allerdings euren Charakter danach weiter leveln und es mit den schwersten Bossen und Dungeons aufnehmen, müsst ihr einiges mehr an Zeit einplanen. Dank Associate Game Designer Joseph Piepiora wissen wir nun auch, wie lange genau es dauert, Level 100 mit einem Charakter zu erreichen.

Diablo 4: So lange dauert Max-Level 100

Auf Twitter hat Joseph Piepiora verraten, wie lange wir im Durchschnitt brauchen werden, um einen einzelnen Charakter komplett aufzuleveln: Über 150 Stunden soll es demnach in etwa dauern – Speedrun-Strategien hier natürlich ausgenommen.

Level 100 zu erreichen wird bei der durchschnittlichen Spielererfahrung 150+ Stunden dauern.

Wir dürfen also eine ganze Menge Zeit einrechnen, wenn wir alles an Endgame-Inhalten in Diablo 4 erleben wollen. Und dabei ist noch nicht einmal die Spielzeit eingerechnet, die wir in die regelmäßig erscheinenden Season des Battle Passes stecken können. Und wer plant, alle fünf Klassen aufzuleveln, kann sich direkt 750 Stunden von seiner Freizeit abziehen.

Alle drei Monate wird Diablo 4 nämlich hier mit jeder Menge neuen Inhalten versorgt:

Endlos Zeit sollen wir mit einem Charakter in Diablo 4 aber dennoch nicht verbringen dürfen. Zwar können wir uns nach der Story in den Albtraum-Dungeons austoben, die ab Level 100 sogar noch schwieriger werden – allerdings skalieren Gegner nicht endlos mit. Es gibt also einen klaren Endpunkt, der mit einem besonders starken Bossgegner markiert ist.

Diablo 4 bekommt eine letzte Beta

Bevor Diablo 4 am 6. Juni 2023 erscheint, können wir das Spiel nochmal in der letzten offenen “Server Slam”-Beta ausprobieren.

Die Server-Slam-Beta von Diablo 4 läuft vom 12. bis zum 14. Mai auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Aber Achtung: Spielt ihr auf PlayStation, benötigt ihr außerdem ein PS Plus-Abo, um teilnehmen zu können.

Denkt ihr, dass die 150 Stunden für Max-Level in Diablo 4 realistisch sind oder glaubt ihr, dass ihr schneller sein werdet?