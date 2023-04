Diablo 4 kündigt neue Open Beta an: Alle Infos zu Termin und Inhalt

Diablo 4 geht in eine neue Beta-Runde.

Die Andeutung von Blizzard wurde Wirklichkeit: Diablo 4 bekommt noch eine weitere Beta-Phase spendiert! Im Livestream hat der Entwickler enthüllt, dass eine weitere Testphase stattfinden wird. Ein paar Wochen vor dem Launch könnt ihr nach Sanktuario zurückkehren und euch ansehen, welche Änderungen Blizzard aufgrund des Beta-Feedbacks vorgenommen hat.

Wann ist der Start der Beta zu Diablo 4?

Open Beta: Vom 12. Mai um 21:00 Uhr bis zum 14. Mai um 21:00 Uhr

Vom 12. Mai um 21:00 Uhr bis zum 14. Mai um 21:00 Uhr Preload: Ab 10. Mai um 21:00 Uhr

Welche Plattformen nehmen teil? PC Xbox Series X/S Xbox One PlayStation 5 PlayStation 4



Wie kann ich an der Beta teilnehmen?

Da es sich um einen Stresstest für die Server handelt, kann jeder Interessierte an der Beta teilnehmen. Wer schon an der offenen Beta von Diablo 4 teilgenommen hat, muss das Spiel nicht erneut vorab downloaden.

Solltet ihr das erste Mal teilnehmen wollen, müsst ihr im Xbox- oder PlayStation-Store nach „Diablo IV-Server Slam“ suchen. Dann müsst ihr das Spiel nur noch herunterladen. Zum Spielen ist ein PS Plus-Abo erforderlich, das Xbox Live Gold-Abo wird erst für die Vollversion benötigt.

Welche Inhalte kann ich spielen?

Im Spiel werden erneut der Prolog und der gesamte erste Akt verfügbar sein. So könnt ihr euch in der ersten Zone nach Belieben austoben. Wie schon in der vorherigen Open Beta wird es fünf Klassen geben, die ihr spielen könnt:

Barbar

Jäger

Zauberer

Druide

Totenbeschwörer

Die Charaktere können maximal Stufe 20 erreichen. Ihr erhaltet dann keine weiteren Fertigkeitspunkte mehr. Die Beuterate legendärer Gegenstände wird nicht mehr so übertrieben sein, sondern der aus der Vollversion entsprechen.

0:30 Diablo 4 stellt den Barbar mit einem actionreichen Trailer vor

Der Charakterfortschritt aus der vorherigen offenen Beta wird leider nicht in die neue Beta-Phase übertragen. Ihr müsst also komplett von vorne beginnen. Außerdem wird der Fortschritt aus dieser dritten Beta-Phase nicht mit in die Vollversion übernommen.

Es wird wieder den Couch-Koop für alle Konsolenplattformen geben. Hinzu kommen die Cross-Play- und die Cross-Progression-Funktion, die über alle Plattformen hinweg gelten.

Das sind die Belohnungen aus der Beta

Falls ihr die Belohnungen der vorherige Beta verpasst haben solltet, ist das kein Problem: Im Mai könnt ihr erneut alle Belohnungen sammeln, die es zuvor gab. Dazu zählen die folgenden Titel und Items:

Spielertitel "Erster Erschlagener" : Erreicht mit einem Charakter Kyovashad.

: Erreicht mit einem Charakter Kyovashad. Spielertitel "Früher Erkunder" : Erreicht mit einem Charakter Stufe 20.

: Erreicht mit einem Charakter Stufe 20. Kosmetischer Gegenstand Beta-Wolfsbündel: Erreicht mit einem Charakter Stufe 20.

Zusätzlich gibt es die Reittiertrophäe Ashavas Schrei. Ihr erhaltet die Belohnung, wenn ihr Ashava mit einem Charakter auf Stufe 20 besiegt. Doch dieses Mal wird der Bossgegner etwas schwerer sein, da ihr mit Stufe 20 schon euer Maximallevel erreicht habt und die Droprate der legendären Gegenstände reduziert wurde.

Wann taucht Ashava auf? Der Bossgegner hat am 13. Mai um 18:00 Uhr deutscher Zeit seine Premiere und erscheint dann in einem Rhythmus von drei Stunden, bis die Beta endet.

Werdet ihr erneut an der Beta teilnehmen, um die Belohnungen zu kassieren?