Diablo 4-Fan will beim Obolus-Händler eigentlich Handschuhe, bekommt aber super seltenen Helm und dahinter steckt eine spannende Mechanik

So viel Glück wollen wir auch mal haben!

Besonders spannende Momente gibt's in Diablo 4 nicht nur während Kampf-Herausforderungen, sondern vor allem auch beim Obolus-Händler. Dort können wir uns die besten Items schnappen, aber dafür brauchen wir eben jede Menge Glück.

Über einen ganz besonderen Fall staunt die Community gerade: Ein Reddit-User hat einen Clip gepostet, in dem er oder sie einen super seltenen Helm ergattert. Das alleine wäre ja schon beneidenswert, allerdings hatte die Person eigentlich in der Handschuh-Kategorie "gepokert".

Neid auf Diablo 4-Glückspilz

Reddit-User Calvinowrld zeigt das betreffende Video. Beim Obolus-Händler ist die Kategorie "Handschuhe" ausgewählt, aber was der Person da in die Hände fällt, ist ausgerechnet die Harlekinskrone (Harlequin Crest - Ancestral Mythic Unique Helm), eines der seltensten Ausrüstungsstücke im Spiel. Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Bei solch einem Glückstreffer ist der Neid der Community natürlich garantiert. Fans drücken ihn in den Kommentaren in Gifs und Memes aus. Ein User spaßt zudem: "Schrecklich. Nicht mal ein Paar Handschuhe."

Der Helm wird unter Diablo-Fans gerne als "Shako" bezeichnet, was wie so häufig noch auf die Namensgebung besonderer Ausrüstungsgegenstände in Diablo 2 zurückzuführen ist.

Wie kann es aber überhaupt sein, dass der Fan die Harlekinskrone bekommt?

Aber natürlich bleibt da auch noch eine ganz wichtige Frage: Wie geht das denn überhaupt? Schließlich war ja gar nicht die passende Kategorie ausgewählt. Kann es da mit rechten Dingen zugehen?

Ja, tatsächlich muss man dafür nicht schummeln, sondern nur sehr viel Glück haben. Das liegt an der Art, wie das Glücksspiel beim Obolus-Händler funktioniert. Für den Fan wurde offensichtlich ein mythischer Gegenstand ausgewürfelt.

Allerdings gibt es eben keine passenden Handschuhe und in einem solchen Fall wird dann ein Item einer anderen Kategorie ausgegeben. Ganz schön großzügig und gut zu wissen!

Was ist der beste Gegenstand, den ihr je beim Obolus-Händler ergattert habt? Und wusstet ihr, dass das System beim Glücksspiel dort so funktioniert?