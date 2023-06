Ein großes Update behebt nicht zur zahlreiche Bug Fixes, sondern auch Gameplay-Änderungen.

Für Diablo 4 ist heute Abend ein sehr umfangreicher Patch erschienen. Version 1.0.3 behebt nicht nur zahlreiche Fehler, sondern dürfte viele Fans vor allem freuen, weil er einem gängigen Kritikpunkt entgegenwirken soll. Einige Aktivitäten im Endgame dürften sich nun deutlich mehr lohnen als noch zuvor. Wir haben alle Infos und die deutschen Patch Notes für euch.

Ein großer Kritikpunkt vieler Fans war bisher, dass es im Endgame, besonders ab Level 70 zu schwierig ist, genug XP zu bekommen, um in angemessener Zeit im Level aufzusteigen. Dem will Blizzard nun entgegenwirken.

Dazu wurde unter anderem an den Alptraumdungeons geschraubt. Für den Abschluss der Dungeons, aber auch für das Schnetzeln von Monstern in selbigen soll es künftig mehr Erfahrung geben. Ihr könnt euch außerdem jetzt direkt auf der Karte zu euren Alptraumdungeons teleportieren.

Mehr Erfahrungspunkte lassen sich künftig aber auch durch weitere Endgame-Aktivitäten verdienen. Das gilt nämlich auch für das Öffnen von Höllenfluttruhen (Gequälte Geschenke). Zudem sollen wandelnde Höllenflutbosse öfter richtig hochwertige Beute droppen. Und die Stufenanforderung für das Öffnen der wöchentlichen Bonustruhen von Weltbossen wurde auch gestrichen.

Zudem wurden eine ganze Reihe von Fehlern behoben, die sowohl das Spielen alleine als auch den Koop betreffen. Auch an der Benutzeroberfläche wurde noch mal geschraubt.

Auf der offiziellen deutschen News-Seite listet Blizzard alle Veränderungen auf.

Kommentar der Entwickler: Wir arbeiten momentan an der Erhöhung der Monster- und Elitegegnerdichte in Endspielinhalten, und haben vor, diese Änderung zu einem frühen Zeitpunkt während Saison 1 umzusetzen.

Kommentar der Entwickler: Wir arbeiten in einer weiteren Runde voller Balanceanpassungen auch weiterhin daran, dass alle Klassen-Builds Spaß machen und sich mächtig anfühlen. Aus der Community wurde uns vor allem mitgeteilt, dass die Grundfertigkeiten im Kampf nicht stark genug wirken. Diese Änderungen werden das grundlegende Zwischenspiel zwischen Grundfertigkeiten und Kernfertigkeiten zwar nicht ändern, aber wir hoffen, dass dadurch das Leveln angenehmer wird, solange wir nach weiteren Wegen suchen, sie zu stärken. Wir erhöhen außerdem die Macht einiger Fertigkeiten, die nach Meinung der Spieler vergleichsweise schwach sind. Wir freuen uns schon auf weitere Updates, für die wir kontrovers diskutierte Themen, wie etwa die Überlebenschancen von Dienern und die Gleichwertigkeit verschiedener Builds, genau verfolgen. Gebt uns also bitte weiterhin Rückmeldung – wir sehen uns in Sanktuario!