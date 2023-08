'Sehr bald' - Blizzard äußerst sich zum Release von Diablo 4-Patch 1.1.2 und 1.1.3 und nennt erste Änderung

Die nächsten Diablo 4-Patches lassen nicht mehr lange auf sich warten.

Vor wenigen Tagen hat Blizzard den von der Community sehnlichst erwarteten Patch 1.1.1 für Diablo 4 veröffentlicht, der etliche Season 1-Probleme beheben soll und dabei unter anderem alle Klassen bufft. Natürlich ist nach diesem Update noch nicht Schluss. Jetzt hat sich das Studio dazu geäußert, wann wir mit den nächsten Patches rechnen können.

Alle Patchnotes von Update 1.1.1 findet ihr übrigens in diesem separaten GamePro-Artikel:

Mehr zum Thema Diablo 4: Patch 1.1.1 ist jetzt live und bufft endlich alle Klassen von Samara Summer

Diablo 4 - Patch 1.1.2 und 1.1.3 - Wann sollen sie erscheinen?

Patch 1.1.2: Blizzards Global Community Director Adam Fletcher hat vor Kurzem auf Twitter bestätigt, dass der nächste Patch, also Version 1.1.2, nicht mehr lange auf sich warten lässt und "sehr bald" erscheinen soll. Ein genaues Datum nennt er aber nicht.

Dafür bestätigt er allerdings die erste Änderung, die das kommende Update mit sich bringen soll. Version 1.1.2 soll laut Fletcher einen Bug in der Side Quest "Fury Against Fate" adressieren, der einige Spielerinnen und Spieler daran hindert, diese abzuschließen.

Patch 1.1.3: Auch zum darauffolgenden Patch (V. 1.1.3) hat sich Fletcher geäußert (via Wccftech). Im offiziellen Blizzard-Forum lässt er verlauten, dass das Update "in wenigen Wochen" aufschlagen soll, nennt aber auch dafür kein konkretes Datum. Auch dieses Update soll unter anderem Progressions-Probleme bei einigen Quests beheben.

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.Unsere Haltung zum Thema könnt ihr in einem Artikel von unserer Head of Digital Publishing Rae Grimm bezüglich der GamePro-Berichterstattung nachlesen.

Diablo 4 ist am 06. Juni 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen. Im ausführlichen GamePro-Test haben wir den neuen Ableger zum besten der Reihe gekürt.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was sind eure Erwartungen an die nächsten Patches? Was sollte Blizzard eurer Meinung nach jetzt am Spiel ändern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.