Diablo 4-Fans sind auf der Suche nach besonderem Pferd – Spieler hat es nun gefunden und bekommt Anerkennung von Blizzard

Das Pferd stand ganz oben auf der Jagdliste.

Auch nach der Kampagne bietet Diablo 4 zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten. Wir können uns im Hardcore-Modus auf Level 100 schnetzeln oder Jagd auf die Platin-Trophäe machen. Alternativ gibt es die besonderen Herausforderungen, in denen wir Titel für unseren Charakter freischalten.

Für den „Begieriger Jäger/Begierige Jägerin“-Titel müssen Spieler*innen 26 unterschiedliche Tierarten töten. Doch ein Tier auf der Liste konnte einfach nicht aufgefunden werden. Nun hat ein Spieler das gesuchte Wesen endlich gefunden und erhält dafür sogar Lob von Blizzard (via MeinMMO).

Diablo 4: Das Pferd wurde endlich gefunden

Spieler*innen waren auf der Suche nach dem Pferd. Neben Tieren wie Krabben, Ziegen oder Hasen müssen Fans für den Titel ein Pferd töten. Doch in den Ställen ist es nicht möglich, die Pferde zu töten. Auch das eigene Mount oder die von anderen Spieler*innen können wir nicht töten.

Wo befindet sich das Pferd? Das Pferd kann in einem Stall in Kehjistan, Tarsarak gefunden werden. Im Norden der Stadt befindet sich das Tier friedlich im Stall, doch auch hier können wir es normalerweise nicht erreichen.

Was ist der Trick? Um das Pferd zu töten, brauchen wir den Pfeilregen der Jäger-Klasse, der beim Absteigen vom Reittier aktiviert werden kann. Für den Angriff muss sich die Spielfigur an den oberen Rand positionieren und von dort aus vom Mount absteigen und den Pfeilregen Richtung Stall schicken.

Der User zeigt in einem Video, wie genau das abläuft:

Sollten alle anderen Tiere vorher getötet worden sein, erhalten Fans nun den begehrten Titel. Eine Liste mit allen Fundorten der gejagten Lebewesen gibt es übrigens im Reddit-Forum.

Sogar Blizzard gratuliert dem Fan

Der Spieler teilt voller Stolz seinen Erfolg in den sozialen Medien. Sogar das Team von Blizzard zeigt sich von dieser Leistung so beeindruckt, dass der offizielle Twitter-Account den besagten Tweet teilt:

In den Kommentaren fragen die User auch nach anderen Tieren, die ihnen noch fehlen. Die Herausforderung ist nicht leicht zu meistern, weshalb Blizzard den Erfolg dafür wohl so hoch anrechnet.

Solltet ihr keinen Jäger zur Hand haben: Ihr könnt die Fähigkeit schon auf Level 1 einsetzen. Ihr müsst nur mit einem anderen Charakter so weit in der Story fortgeschritten sein, dass ihr ein Reittier rufen könnt und bereits den Ort entdeckt habt, an dem das Pferd zu finden ist.

Habt ihr die Herausforderung schon abgeschlossen? Welche Tiere fehlen euch sonst noch?