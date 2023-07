Diablo 4 lässt euch in Season 1 'bescheuert mächtige' Builds bauen – dank einer ganz neuen Mechanik

Die erste Season von Diablo 4 soll uns laut Entwicklern so mächtig werden lassen wie noch nie zuvor im Spiel.

Am 20. Juli startet endlich die 1. Season in Diablo 4 und erfüllt den großen Fanwunsch nach neuen Endgame-Inhalten. In der "Season of the Malginant" kommt eine neue Plage über Sanktuario, die sich nicht nur in der Story, sondern auch in den Spielmechaniken widerspiegelt.

Wir werden auf neue Feinde treffen, ihnen ganz spezielle Items abringen und damit Builds bauen, die von den Entwicklern im Livestream als bescheuert mächtig beschrieben wurden. Wir verraten euch, wie diese Mechanik funktioniert und was es mit den unverschämt starken Gegenständen auf sich hat.

Wie ihr in Diablo 4 Season 1 an Malignant Hearts kommt und warum sie so stark sind

Edelsteine waren gestern! In Season 1 bekommen wir nämlich viel bessere Items, die wir in Ausrüstungssockel packen können. Zunächst müssen wir uns aber beweisen. In der ersten Saison werden wir überall in Sanktuario auf korrumpierte und besonders starke Feinde treffen.

Können wir diese Malignant Elite Monster töten, dann droppen sie beim Tod ihr verderbtes Herz (Malignant Heart). Mithilfe eines Cage of Binding (Bindungskäfig) können wir mit diesen verdorbenen Innereien interagieren und das beschert uns... nun ja... im ersten Schritt mal noch mehr Ärger!

Dadurch beschwören wir nämlich in einem dunklen Ritual eine noch stärkere Version des gerade getöteten Elite Gegners herauf - und der kommt auch noch mit einem ganzen Mob schwächerere Feinde zur Verstärkung.

Das ist einer der neuen Gegner. Bildquelle: Blizzard

Hier geht's zu unserem Überblick über alles, was im Stream über Season 1 verraten wurde:

Das ist der neue 'Edelstein-Ersatz'

Natürlich winkt aber eine saftige Belohnung, wenn wir diese besonders mächtige Form von Monster besiegen, nämlich ein Caged Heart (gefangenes Herz). Und dieses funktioniert dann, wie die Entwickler verrieten, wie ein Edelstein und kann in Ausrüstungssockel eingesetzt werden.

Hier seht ihr eins der Herzen. Bildquelle: Blizzard

Es gebe aber einen ganz entscheidenden Unterschied zu den Edelsteinen, die Herzen bringen nämlich im Gegensatz zu ihnen "eine enorme Kraft" mit.

Die Entwickler vergleichen sie eher mit Legendarys, teasen, dass sie sogar eventuell noch stärker sein könnten und erklären, es gebe dann "irgendwie bescheuerte neue kaputte Builds, die hoffentlich gut ausbalanciert sind, aber auch extrem mächtig sein werden." Die neuen Items sollen uns eine ganz andere Möglichkeit geben, das Spiel zu zocken.

Unterschiedliche Farben und neue Farming-Dungeons - Das wurde zusätzlich bekannt

Die neuen mächtigen Items werden wir allerdings sicher auch brauchen, um uns den Herausforderungen der Season zu stellen. Schließlich sind die Malignants ein neuer starker Gegnertyp und je nach Weltstufe droppen sie stärkere oder schwächere Formen der Herzen.

Da es sich hierbei um Endgame-Inhalte handelt - für die Season müssen wir die Kampagne erst mal durchgespielt haben - dürfte das auf den hohen Tiers knackig werden. Zumal es nach der Season-Story noch mal neue Inhalte gibt, nämlich die Malignant Tunnels.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur 1. Season anschauen:

1:14 Diablo 4: Season 1 verrät im Trailer, wann es losgeht

Das ist eine ganz neue Form von Dungeons, in denen wir noch gezielter Herzen farmen können (die grundsätzlich aber überall in der Welt von entsprechenden Feinden gedroppt werden). Diese Tunnel sind jedoch voll von den passenden Monstern.

Eine weitere Besonderheit ist außerdem, dass es sowohl Sockel als auch die Herzen in unterschiedlichen Farben gibt. Wir brauchen also immer das jeweils Passende, mit einer Ausnahme: Es wird drei Sockel-, aber vier Herz-Farben geben. Die stärkste Farbe der Herzen passt in alle Sockel, ist aber auch extrem selten.

Schwächere Herzen, die wir früher gesammelt haben und nicht mehr brauchen, können wir zumal übrigens wie andere Items zerlegen und erhalten dafür Ressourcen, mit denen wir Invoker (Erwecker) craften können. Diese nutzen wir am Ende der neuen Dungeons, um genau die Herzen zu finden, die wir gerade brauchen.

Was haltet ihr von dieser neuen Mechanik? Klingt sie vielversprechend für euch und werdet ihr euch gleich in die Season stürzen oder seid ihr eher skeptisch?