Diablo 4 Season 1: Die wichtigsten Infos und Neuerungen aus dem Livestream im Überblick

Wir fassen für euch die wichtigsten Infos zu Season 1 aus dem Livestream zusammen.

Blizzard hat in einem Livestream genau erklärt, was euch in Season 1 von Diablo 4 erwartet. Damit ihr auf dem aktuellen Stand seid, fassen wir für euch kompakt alles Wichtige, vom Release bis hin zu den größten Neuerungen, zusammen.

Was sind Seasons in Diablo 4? Ihr habt noch nie vom Konzept der Seasons gehört? Macht nichts! Folgt ihr dem Link, erfahrt ihr die grundlegenden Infos zum Season-Konzept.

Wann startet Season 1 von Diablo 4?

Los geht's plattformübergreifend am 20. Juli. 2023

Wie lange dauert eine Season? Bereits zuvor hatte Blizzard erklärt, dass eine Season in Diablo 4 drei Monate andauert. So lange habt ihr Zeit, den Battle Pass auf die höchste Stufe zu bringen und alle Belohnungen einzuheimsen.

Den neuen Trailer zu Season 1 könnt ihr euch hier anschauen:

1:14 Seht hier den brandneuen Trailer zu Season 1 von Diablo 4.

Die großen Neuerungen von Season 1

Name: Season of the Malignant

Season of the Malignant Zeitlinie: Spielt nach den Events von Diablo 4.

Spielt nach den Events von Diablo 4. Neue Hauptfigur: Cormond, Ex-Mitglied der Kathedrale des Lichts

Cormond, Ex-Mitglied der Kathedrale des Lichts Story: Neue Plage (The Malignant) hat den kompletten Kontinent befallen

Neue Plage (The Malignant) hat den kompletten Kontinent befallen Saisonreise: Unterteilt in 7 Kapitel, in denen ihr verschiedene Aufgaben erledigt und die euch zum Ende hin vor eine große Herausforderung stellen sollen. Bevor ihr die Reise antretet, müsst ihr jedoch einmalig die Story abschließen. Habt ihr das bereits während der Pre-Season erledigt, startet ihr direkt durch.

Unterteilt in 7 Kapitel, in denen ihr verschiedene Aufgaben erledigt und die euch zum Ende hin vor eine große Herausforderung stellen sollen. Bevor ihr die Reise antretet, müsst ihr jedoch einmalig die Story abschließen. Habt ihr das bereits während der Pre-Season erledigt, startet ihr direkt durch. Neue Ausrüstung: 6 neue einzigartige und 7 neue legendäre Items

Neue Gameplay-Mechanik: Die Entarteten Herzen (Malignant Hearts)

Gegner lassen beim Tod verderbte Herzen fallen. Eliminiert ihr die Herzen nicht schnell genug, erscheinen stärkere Gegner (The Malignants), die beim Tod eine neue Ressource, ähnlich Edelsteinen, dropen. Die neue Ressource könnt ihr in eure Ausrüstung packen und so laut Blizzard die bislang stärksten Builds in der Diablo 4-Ära basteln.

Je weiter ihr im Spiel voranschreitet, die Weltstufen nach oben klettert, umso bessere Versionen der Entarteten Herzen bekommt ihr.

Neue Dungeon-Art: In den Malignant Tunnels könnt ihr euch gezielt auf die Suche nach der neuen Ressource machen, von der es verschiedene Farben gibt, die auf bestimmte Rüstungssockel passen. Auch wird es in den Tunneln einen neuen Boss geben, Varshan dem Verzehrten genannt.

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Wichtige Info zum Battle Pass

Laut Blizzard könnt ihr die freischaltbaren kosmetischen Items für alle Klassen nutzen. Egal ob Druide, Zauberin oder beispielsweise Totenbeschwörer, ihr werdet auf jeder (kostenlosen und bezahlten) Stufe belohnt.

Alle Infos zum Battle Pass:

Battle PAss von Diablo 4 Was er kostet, was drin steckt und wann er erscheint von Dennis Michel

Neuer Patch und Hotfix für Diablo 4 angekündigt

Zudem hat Blizzard einen neuen Patch für Diablo 4 angekündigt, der am 18. Juli plattformübergreifend erscheint. In wenigen Stunden wird zudem ein Hotfix ausgerollt, der einige Bugs beheben soll.

Die wichtigsten Neuerungen und alle Patch Notes findet ihr in Kürze hier im Artikel und separat auf GamePro.

Eternal Realm-Neuerungen bereits am 18. Juli

Zum Start von Season 1 wird es unter anderem, wie oben beschrieben, auch neue Legendarys geben, die bereits zwei Tage vor Season-Start via Patch im Eternal Realm verfügbar sind. Also dem Ort, in dem sich eure alten Charaktere befinden, die ihr natürlich nach wie vor spielen könnt.

Neue Klasse für Diablo Immortal angekündigt

4:29 Diablo Immortal-Entwickler stellen die neue Blood Knight-Klasse vor

Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich die Gerüchte rund um eine neue Klasse für Diablo Immortal bewahrheitet haben. Der Mobile-Ableger für iOS und Android wird demnach um den Blood Knight erweitert, der kostenlos ins Spiel kommt.

Mehr zum Thema Neue Klasse für Diablo Immortal offiziell enthüllt von Samara Summer

Wollt ihr weitere Infos, auch zum Release der Klasse wissen, findet ihr diese im oben verlinkten Artikel.

Diablo 4 ist am 06. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC erschienen. Im GamePro-Test wurde der neue Ableger zum besten der Reihe gekürt.

Wie haben euch die neuen Inhalte für Season 1 gefallen? Was war euer Highlight und was habt ihr vermisst?