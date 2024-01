Diablo 4 Season 3: Start-Termin und Inhalte - Alles, was ihr wissen müsst

Bald startet Season 3 in Diablo 4.

Die zweite Season mit Vampirthema endet schon bald in Diablo 4, am 23. Januar ist Schluss. Was Season 3 angeht, war Blizzard bislang noch ziemlich schweigsam. Das sollte sich allerdings schon diese Woche ändern. Wir verraten euch alles, was über die neue Saison bereits bekannt ist und wann es neue Infos gibt.

Hier findet ihr direkt, was euch interessiert:

Wann startet Season 3 in Diablo 4?

Start-Termin für die 3. Saison in Diablo 4 ist der 23. Januar, also auch der Termin, zu dem Season 2 endet. Das war bereits zu erwarten, inzwischen weist aber auch eine Info-Meldung direkt im Spiel darauf hin. Wollt ihr also noch die aktuelle Saison des Blutes zocken, habt ihr noch bis zu diesem Datum Zeit.

Welche Inhalte wurden für Season 3 angekündigt?

Bisher gab es noch keinen handfesten Info-Drop, sondern nur einen ganz kurzen Teaser, der sich noch ziemlich geheimnisvoll ausnimmt. Gezeigt werden in erster Linie Zahnräder, die auf ein Steampunk-Motiv hindeuten. Das Thema der Season ist nämlich aktuell noch gar nicht bekannt.

Ganz am Ende sehen wir außerdem noch glühende Runen im Bild. Ist das ein möglicher Hinweis auf Runenwörter, die sich Fans schon seit Beginn wünschen? Das muss sich erst noch zeigen, denn wir bekommen leider nicht mehr Infos außer: "unvorstellbare arkane Macht erhebt sich ..." . Den lediglich 15-sekündigen Teaser könnt ihr euch auf X (ehemals Twitter) ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann gibt es neue Infos?

Glücklicherweise müssen wir uns nicht mehr lange gedulden. Das wurde angekündigt:

Erste Infos am 16. Januar: Hierbei dürfte es sich um einen ersten richtigen Trailer und eventuell einen Blog-Eintrag handeln.

Hierbei dürfte es sich um einen ersten richtigen Trailer und eventuell einen Blog-Eintrag handeln. Info-Stream am 18. Januar: Um 18 Uhr deutscher Zeit zeigt Blizzard einen Stream auf den offiziellen Twitch- und YouTube-Kanälen. Am Donnerstag werden wir also mit Sicherheit ausführliche Infos bekommen.

Die Saison des Blutes, die aktuell noch läuft, ist am 17. Oktober gestartet. Zum Launch kam es zum Server-Down, was natürlich auch dieses Mal beim Season-Wechsel wieder passieren könnte. Wir werden diesen selbstverständlich live für euch begleiten.

Freut ihr euch schon auf die 3. Saison? Was erwartet ihr nach dem ersten Teaser davon?