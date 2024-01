Diablo 4 Season 3 startet heute: Uhrzeit, Server und alles, was ihr über die Saison des Konstrukts wissen müsst

Jetzt sind die Konstrukte dran.

Mit dem Ende von Season 2 wird auch gleich der Anfang der nächsten Diablo 4-Saison eingeläutet. Dieses Mal dreht sich alles um mechanische Konstrukte und wir bekommen in der saisonalen Questline selbst einen anpassbaren Robo-Gefährten an die Seite gestellt.

Wir verraten euch alles, was ihr zum Season-Wechsel wissen müsst und begleiten den Start der dritten Season für euch in einem Ticker, um euch live über den Serverstatus auf dem Laufenden zu halten.

Datum und Uhrzeit - Wann startet Season 3? Die Saison des Konstrukts startet am 23. Januar um 19 Uhr deutscher Zeit.

Die Saison des Konstrukts startet am 23. Januar um 19 Uhr deutscher Zeit. Gibt es eine Server Downtime? Aktuell ist keine geplante Server Downtime angekündigt, allerdings kam es auch beim Start von Season 2 zu Problemen. Ob dieses Mal alles glattläuft, wissen wir daher erst, wenn es losgeht.

Diablo 4: Start von Season 3 im Live-Ticker

07:00 Uhr Guten Morgen! Heute Abend startet Season 3. Hier im Live-Ticker halten wir euch über Server-Probleme und mehr auf dem Laufenden.

Das müsst ihr über die Saison des Konstrukts wissen

Schon wieder neue Probleme in Sanktuario: Dieses Mal will ein gieriger Boss namens Malphas die Macht an sich reißen und hetzt daher mechanische Konstrukte auf uns. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als uns in den Untergrund unter Kehjistan zu begeben und der Bedrohung auf den Grund zu gehen.

Von einer neuen unterirdischen Basis aus, versuchen wir einen besonderen Webstuhl zu erreichen, der als Schlüssel zur Macht gilt. Dabei sind wir aber nicht alleine, sondern bekommen im Laufe der Story einen robotischen Begleiter an die Seite gestellt: den Seneschall-Gefährten.

2:04 Diablo 4 enthüllt Season 3 - Saison des Konstrukts startet schon bald

Was dieser kann, hängt von den Leit- und Abstimmungssteinen ab, die wir finden. Diese suchen wir überall in der Welt, aber vor allem in neuen Dungeons, den Gewölben. Dadurch können wir dem Seneschall-Robo neue Fähigkeiten zuweisen und sie auch verbessern.

Diese neuen Elemente wurden für Season 3 angekündigt:

Neue Questline

Anpassbarer robotischer "Seneschall"-Gefährte, der an unserer Seite kämpft

Neue Items: magische Leit- und Abstimmungssteine zur Anpassung des Seneschall-Gefährten

Neuer Dungeontyp namens Gewölbe

Neue Spielmechanik: Arkane Beben

Neuer Boss Malphas und Konstrukt-Gegner

Neues Stadtzentrum unter Kehjistan als Kampfbasis

Neue Herausforderung mit Bestenliste (erst später in der Saison)

Gameplay-Update

Saisonreise und Battle Pass

Neue kosmetische Shop-Items

Zur Season erscheint auch wieder ein neues Update, nämlich Patch 1.3.0. Dieses bringt dann wie erwartet neue Gegenstände, unter anderem auch Legendarys. Die kompletten deutschen Patch Notes hat Blizzard bereits geteilt.

Gleichzeitig werden mit dem Update aber auch wieder die Klassen angepasst. Wir halten euch auf GamePro natürlich auf dem Laufenden, welche die besten Builds für die neue Saison sind.

Wie sieht es mit alten Charakteren aus?

Wie bereits in den ersten beiden Seasons müsst ihr euch einen neuen Charakter erstellen, einige Errungenschaften nehmt ihr aber trotzdem mit, wie ihr dem Artikel über die letzte Saison entnehmen könnt:

Mehr zum Thema Diablo 4-Season 2: Diese Dinge müsst ihr unbedingt vor der Saison des Blutes erledigen von Samara Summer

Eure Charaktere aus der Saison des Blutes gehen wie immer nicht verloren, aber ihr könnt sie nicht mit in die nächste Season nehmen. Stattdessen könnt ihr sie allerdings im Eternal Realm weiterspielen. Dagegen behaltet ihr beispielsweise die Lilith Statuen bei, die ihr überall in Sanktuario gesammelt habt.

Spielt ihr die Saison des Konstrukts und was braucht sie eurer Meinung nach, um gut zu werden? Verratet uns auch gerne, wenn es so weit ist, ob ihr ohne Probleme auf die Server gekommen seid.