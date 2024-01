Diablo 4 - Die besten Klassen für Season 3

In Season 3 ziehen insbesondere Barbaren ein blutige Schneise der Verwüstung durch Sanktuario.

Auch in der dritten Season stellt euch Blizzard wieder eine komplett neue Möglichkeit zur Seite, um eure Charaktere in Diablo 4 zu verbessern. Ein kleiner Spinnenroboter, Seneschall genannt, kämpft mit euch zusammen gegen die Horden der Hölle. Doch auch bei den Klassen selbst hat sich viel getan. Dank Buffs und nur wenigen Nerfs waren die einzelnen Held*innen an Stärke noch nie so gut ausbalanciert.

Platz 5: Zauber*innen

Zauber*innen sind äußerst mächtig und eine gute Wahl für die Season. Ihr Nachteil ist nur, dass sie weniger Buffs erhalten haben, als der Rest der Helde*innen.

Auch in der neuen Season haben Zauber*innen dieselben Stärken und Schwächen wie zuvor. Das Leveln fällt extrem leicht und auch auf Stufe 100 könnt ihr alles locker mit wenigen Eisblitzen zerlegen. Aber zwischen 50 und 100 habt ihr eine Durststrecke, bis ihr die richtigen legendären Items habt.

Meteorenstürme ala Tal Rasha: Den sehr starken Kugelblitz-Build der letzten Season hat Blizzard gnadenlos generft. Aber dank eines neuen Helms könnt ihr den Tal Rasha-Build aus Diablo 3 wieder aufleben lassen. Damit klatschen mehrere Meteore gleichzeitig auf die Köpfe eurer Gegner. Auch die üblichen Eis-Builds wie Blizzard oder Eissplitter haben nichts an ihrer Stärke eingebüßt.

Leider wurden in Season 3 noch nicht die Ressourcenprobleme und die geringe Defensive der Zauber*innen behoben. Daher werden wieder drei eurer Zauberslots von Schilden, Frostnova und Teleport belegt sein.

Platz 4: Schurk*innen

Die Stärke von Schurk*innen bleibt ungefähr gleich zur letzten Season.

Schurk*innen sind nicht schwächer als in der letzten Season. Aber einige der Bugs wurden behoben, dank denen die Klasse selbst Uber-Bosse in wenigen Sekunden zerlegen konnte. Das wird aber den wenigsten auffallen, da Schurk*innen immer noch mit das höchste Damage-Potential haben.

Auch auf Distanz gefährlich: Fernkampf war immer schwächer bei Schurk*innen, als direkt zu den Dolchen zu greifen. Das ändert sich diese Season, denn viele legendäre Gegenstände wurden überarbeitet. Damit sollten Bogen-Builds endlich zu den üblichen Drehklinge- und Giftfalle-Builds aufschließen.

Ansonsten ändert sich nicht viel. Schurk*innen bleiben die König*innen des Speedfarmens und essen Bosse wie Uber-Lilith zum Frühstück.

Platz 3: Nekromant*innen

Wieder einmal Buffs für Pet- und Knochen-Builds. Langsam aber sicher könnt ihr mal ohne Leichenexplosion spielen.

Necros geht es ähnlich wie ihren schurkischen Freunden. Sie werden nicht wirklich stärker oder schwächer, sondern ihre Kraft verschiebt sich nur etwas.

Beschwörungen und Geister: Der alles dominierende Infinimist-Build hat diese Season dank einiger Nerfs ausgedient. Dafür dürften sich Pet-Builds über die Buffs des Golems freuen, der nun mehr Flächenschaden verursacht. Auch Knochengeist-Builds sollten nun gut funktionieren, dank einiger neuer Gegenstände. Ansonsten könnt ihr euch aber wieder auf den unverwüstlichen Knochenspeer verlassen, der in jeder Season oben mitspielt.

Necros sind wie jede Season eine gute Wahl mit vielen unterschiedlichen Builds, wo für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Platz 2: Druid*innen

Nun hat auch die letzte Kernfähigkeit ihre eigene Build und die hat es in sich.

Druid*innen spielten in allen Seasons immer ganz vorne mit. Nicht nur sind sie unglaublich widerstandsfähig, sondern ihr braucht auch nur wenige Gegenstände, um richtig starke Builds zu basteln.

Ein Gewitter zieht auf: Bisher war Gewittersturm die einzige Kernfähigkeit, die noch keine eigene Build hatte. Dafür war die Fähigkeit zu schwach und wurde kaum von Gegenständen gestärkt. Das ändert sich nun in dieser Season, wo neue Gegenstände und Buffs den Gewittersturm-Build selbst den Werwolf-Tornado abhängen lassen. Solltet ihr damit nichts anfangen können, dann bleibt euch immer noch der Pulverisieren-Build erhalten, der auch nach den Nerfs Gegnergruppen mit einem Hieb auslöscht.

Wenn ihr euch durch die langsame Levelphase beißt, dann wird euch die Klasse auch diese Season nicht enttäuschen.

Platz 1: Barbar*innen

Endlich braucht ihr nicht mehr drei Schreie, um eine Fähigkeit zu nutzen.

Barbar*innen wurden bisher immer unterschätzt. Aber nach der richtig starken Season 2 und der vielen Buffs sollte es wenig Zweifel daran geben, wer diesmal die stärkste Klasse ist.

Rein ins Getümmel: Die Fähigkeit Ansturm wurde ordentlich gebufft. Ganze 900% mehr Schaden. Zudem werden auch alle zentralen passiven Fähigkeiten stärker. Zusammen ergibt das einige Kombinationen, mit denen Ansturm selbst stärkste Gegner mit einem Schlag erledigt. Blutung-Builds erhalten neue Gegenstände, die ihren Schaden gerne einmal verdoppeln und selbst der generfte Hammer der Urahnen bleibt weiterhin exzellent.

Wenn ihr bisher keine Barbar*in gespielt habt, dann ist diese Season eure Chance. Insbesondere, weil Blizzard endlich die Ressourcenprobleme in Angriff genommen hat und ihr nicht mehr drei Schreie auf der Leiste haben müsst.

Mit welcher Klasse startet ihr in die Season?