Diablo 4 Season 4 startet heute: Uhrzeit, alle Infos und Server-Status im Live-Ticker zur Frische Beute-Saison

Die vierte Saison in Diablo 4 soll einiges anders machen als die Vorgänger-Seasons.

Heute könnt ihr euch in die vierte Diablo 4-Season stürzen. Ab 19 Uhr startet "Frische Beute" und bringt unter anderem das größte Update in Sachen Loot seit Release. Hier erfahrt ihr, was euch dabei erwartet. Außerdem versorgen wir euch den ganzen Tag live im Ticker mit aktuellen Infos, Tipps und behalten den Server-Status im Blick.

6:30 Uhr Guten Morgen, liebe Dämonenschnetzler*innen. Heute Abend geht es los. Wir sind wirklich gespannt, ob die neue Season halten kann, was sie verspricht.

Das erwartet euch in Diablo 4 Season 4

Start-Termin: Season 4 namens "Frische Beute" startet am 14. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit.

Season 4 namens "Frische Beute" startet am 14. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit. Update 1.4.0: Die neue Saison bringt gleichzeitig einen riesigen Patch mit, Update 1.4.0 (Build #53129). Er erscheint für alle Plattformen.

Thema der neuen Season: Thematisch geht es dieses Mal um die Eisenwölfe, eine Söldnertruppe, die Veteran*innen bereits kennen. Sie tritt nämlich seit Diablo 2 in der Reihe auf. In der neuen Saisonreise werdet ihr beim Dämonenschnetzeln nun also auch in Diablo 4 auf diese Gruppierung treffen.

So sieht die neue Saison im Trailer aus:

6:53 Diablo 4 verrät, was euch in Season 4 erwartet

Zudem erwarten euch noch mächtigere Ausrüstungsgegenstände, mit denen ihr euren Spielstil weiter anpassen können sollt, neue Höllenfluten-Ereignisse und -Gegner sowie eine zusätzliche Bedrohungsstufe.

Season 4 soll Diablo 4 umkrempeln

Anders als noch bei den vorausgegangenen Seasons stehen dieses Mal aber eher die grundlegenden Veränderungen am Loot-System im Vordergrund als das inhaltlich neue Thema. Von den Änderungen profitiert ihr dann auch im Eternal Realm.

Blizzard hat die Patch Notes bereits veröffentlicht. In diesem Artikel haben wir für euch zusammengefasst, was euch erwartet:

Bevor die Saison heute endgültig an den Start geht, gab es bereits ein PTR (steht für: Public Test Realm, also einen öffentlicher Server Test), in dem die Neuerungen schon mal ausprobiert werden konnten. Der fand bereits vom 2. bis zum 9. April auf PC statt und Blizzard hat daraufhin erneut Community-Feedback und Bug Fixes umgesetzt.

Was erwartet ihr euch von Season 4? Habt ihr die ganze Zeit über Diablo 4 gespielt oder wollt ihr jetzt mit der neuen Saison nach längerer Pause wieder einsteigen?