Diablo 4 – Verabschiedet euch von eurem alten, geliebten Charakter: Jede Season braucht einen neuen

Diablo 4 erschien Anfang Juni und wird auch nach dem Launch mit neuen Inhalten beliefert.

Diablo 4 ist vor ein paar Wochen erschienen und wird auch nach dem Launch mit zahlreichen neuen Inhalten versorgt. Dies passiert unter anderem in der Form von Seasons und eines Battle Pass, die erste davon wird angeblich bereits in absehbarer Zeit erscheinen.

Blizzard hatte kürzlich bereits bekannt gegeben, was ihr in eine neue Season mitnehmen könnt – und was nicht – und jetzt noch einmal betont, dass ihr euch für den Fortschritt in neuen Seasons von eurem hochgelevelten und möglicherweise heiß geliebten Charakter verabschieden müsst.

Fortschritt nur mit neuem Charakter möglich

Denn: Beginnt ihr eine Season, müsst ihr einen komplett neuen Charakter erstellen. Ein Fortschritt – also das Absolvieren der Quetline einer Season, Battle Pass etc. – mit einem beststehenden Charakter ist nicht möglich.

Das hat Rod Fergusson, General Manager von Diablo, jetzt noch einmal auf Nachfrage auf Twitter bestätigt.

Wie sind die Reaktionen? In den Antworten unter dem Tweet zeigen sich viele Spieler*innen enttäuscht, beklagten etwa den heftigen Grind und dass auf diese Weise bestimmte kosmetische Items oder andere Season-Besonderheiten eben nur für die Season-Charaktere verfügbar sind.

Andere erinnern daran, dass der Vorgänger Diablo 3 die Seasons auf eine ähnliche Art und Weise gehandhabt hat und können die Aufregung dementsprechend nicht verstehen.

Keine Angst, eure alten Charaktere sind nicht verloren

"Verabschieden" ist aber nur temporär gemeint, denn natürlich gehen eure hochgelevelten Charaktere nicht komplett verloren. Ihr könnt sie auch weiterhin nutzen, allerdings nur abseits einer Season im Eternal Realm.

Diablo 4 erschien am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie den PC. Im großen GamePro-Test zeigten sich unsere Tester*innen begeistert vom neuen Serienableger, lobten ihn als den mit Abstand besten Teil der Reihe.

Was sagt ihr dazu, dass ihr für Seasons einen neuen Charakter in Diablo 4 erstellen müsst? Würdet ihr lieber mit eurem angestammten Charakter durch die neuen Inhalte pflügen?