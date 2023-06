Diablo 4 Season 1-Start ist bald - Alles zu Renown, Reset, Inhalten, und mehr

Falls ihr bald in die 1. Season starten wollt, müsst ihr einiges beachten.

Diablo 4 ist am 6. Juni erschienen, einige durften sogar dank Vorbesteller-Boni schon vier Tage früher loslegen. Die 1. Season ist allerdings noch nicht gestartet. Bisher seid ihr mit euren Charakteren noch ausschließlich im Eternal Realm unterwegs. Das wird sich aber bald ändern. Was ihr vorher wissen müsst, verraten wir euch hier.

Diablo 4 - Season 1 Release

Wann startet Season 1? Bisher hat Blizzard noch keinen genauen Start-Termin für die erste Saison bekanntgegeben.

Allerdings dürft ihr Mitte bis Ende Juli damit rechnen.

Könnt ihr mit eurem Charakter aus dem Eternal Realm einfach in die Season starten?

Nein, ihr könnt nicht einfach mit euren hochgelevelten Held*innen in die Saison gehen. Spielt ihr den Charakter weiter im Eternal Realm, bleiben auch seine Stats erhalten. Wollt ihr aber in die Season starten, müsst ihr vieles noch mal neu verdienen.

Dafür müsst ihr grundsätzlich erst mal einen neuen Charakter erstellen. Eventuell könnte auch das Reborn-Feature aus Diablo 3 zurückkehren, das euch erlaubt, eure Held*innen zu behalten, aber für die Season zurücksetzen zu lassen. Bisher hat Blizzard aber nicht verraten, ob es diese Option wieder geben wird.

Was könnt ihr in die Season mitnehmen?

Während ihr beispielsweise Fähigkeitspunkte neu erspielen müsst, könnt ihr einiges, was ihr bisher freigeschaltet habt, mitnehmen.

Kampagne (durchgespielt, könnt ihr sie überspringen)

(durchgespielt, könnt ihr sie überspringen) Pferd

Altäre von Lilith (nur permanente Stat-Boni)

(nur permanente Stat-Boni) Map bleibt auch in Seasons aufgedeckt (der Renown für die Areale bleibt ebenfalls erhalten)

(der Renown für die Areale bleibt ebenfalls erhalten) Schnellreisepunkte zu den Hauptstädten

In folgendem Artikel schlüsseln wir noch mal genauer für euch auf, was ihr in die Season und was ihr generell für neue Charaktere mitnehmen könnt:

Welche Inhalte gibt es in der 1. Season?

Was ganz genau im Einzelnen in der ersten Saison steckt, wissen wir noch nicht, aber in jedem Fall soll es neue Quests, Items und natürlich auch weitere Monsterarten geben. Eine Season dauert drei Monate und es wird für jede einen eigenen Battle Pass geben.

Den Battle Pass gibt es in drei unterschiedlichen Abstufungen. Während die erste kostenlos ist, müsst ihr für die anderen beiden zahlen. Welche genau das sind und was sie beinhalten, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel. Alle Ränge des Battle Pass zu meistern, soll euch übrigens um die 80 Stunden beschäftigen.

Wartet ihr schon ungeduldig auf Season 1 oder seid ihr aktuell im Eternal Realm glücklich und blickt eher skeptisch auf die Seasons?