Für weitere Charaktere und neue Seasons: Alles, was ihr in Diablo 4 übernehmen könnt und was nicht

Einige gesammelte Boni sind übertragbar auf weitere Charaktere. Welche genau, erfahrt ihr im Artikel.

Zieht ihr ganz frisch in Diablo 4 los, müsst ihr erst mal ordentlich Arbeit investieren; Um richtig stark zu werden, müsst nicht nur Ausrüstung sammeln und leveln, sondern beispielsweise auch Altäre von Lilith finden.

Startet ihr danach mit neuen Held*innen ins Abenteuer, könnt ihr einige von diesen Funden und Boni übernehmen. Wir verraten euch genau, was alles auf weitere Charaktere übertragbar ist. Außerdem tragen wir für euch zusammen, was ihr in neue Seasons mitnehmt und was hingegen verlorengeht.

Das überträgt sich auf weitere Charaktere

Mit eurem ersten Charakter müsst ihr erst mal die Kampagne durchspielen, euch das Pferd in einer Quest verdienen, die Lilith Altäre finden und einiges mehr. Vieles davon gilt allgemein für euren Battle.net-Account und ist für weitere Held*innen dann bereits freigeschaltet.

Daher wird es mit den nächsten Charakteren gleich einfacher. Eine Sache, die ihr aber nicht mitnehmt, was auch schon für viel Kritik bei Spielenden gesorgt hat, ist die aufgedeckte Map. Obwohl ihr die Kampagne überspringen könnt, müsst ihr die Karte wieder neu freilegen.

Diese Dinge sind übertragbar:

Kampagne (Durchgespielt, könnt ihr sie überspringen)

(Durchgespielt, könnt ihr sie überspringen) Pferd

Altäre von Lilith (nur permanente Stat-Boni)

(nur permanente Stat-Boni) Truhe (Inhalte eures Stashs)

(Inhalte eures Stashs) Gold/Obolusse/Roter Staub (PVP)

(PVP) Crafting-Materialien

Wegpunkte (nur große Städte)

(nur große Städte) Renown-Skillpunkte und Heiltränke

Titel

Transmog (freigeschaltetes Ausrüstungs-Aussehen)

(freigeschaltetes Ausrüstungs-Aussehen) Kodexe

Das überträgt sich auf weitere Seasons und das geht verloren

Wie es mit den neuen Seasons aussieht, ist bislang noch ein wenig undurchsichtig. Aktuell herrscht bei Fans noch teilweise Sorge (und Ärger) über das, was beim Start einer Season erneut gemacht werden muss. Allerdings dürfte sich an der Info-Lage schon bald was ändern. Heute Abend will Blizzard nämlich in einem neuen Stream mehr Klarheit schaffen.

In einer Übertragung kurz vor Release wurden allerdings schon ein paar Details verraten:

Das könnt ihr mitnehmen

Kampagne (Durchgespielt, könnt ihr sie überspringen)

(Durchgespielt, könnt ihr sie überspringen) Pferd

Altäre von Lilith (nur permanente Stat-Boni)

Das könnt ihr wohl nicht mitnehmen (via wowhead.com): Was aber schon klar ist, ist, dass generell mit jeder Saison ein Hard Reset durchgeführt wird, bei dem Spieler*innen einiges verlieren. Dazu gehören wohl Tränke, Fähigkeitspunkte, Paragon-Punkte und die Maximalzahl für Obolusse.

Ist dann im Prinzip euer ganzer Charakter verloren? Nein. Wenn ihr die Season spielen wollt, müsst ihr dafür einen neuen Charakter erstellen. Aber eure Held*innen werden nicht wie nach der Beta einfach unrettbar gelöscht. Wollt ihr euren alten Charakter weiterspielen, könnt ihr das im Eternal Realm abseits der Saison tun.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden! Sobald Blizzard mehr über den Hard Reset verraten hat, werden wir diesen Artikel für euch updaten. Wann die erste Saison startet, ist bisher übrigens nur vage bekannt. So soll es Mitte bis Ende Juli 2023 losgehen.

Was haltet ihr davon? Fehlen euch Dinge, die ihr gerne auf weitere Charaktere oder Seasons übertragen würdet?