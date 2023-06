'Am Boden zerstört' - Diablo 4-Spielerin verliert Lvl 46-Charakter wegen des lächerlichsten Bugs ever

Ärgerlich: Spielerin verliert aufgrund eines Bugs ihren kompletten Charakter.

Im direkten Vergleich zum Vorgänger feiert Blizzard mit Diablo 4 einen (fast) reibungslosen Launch. Nichtsdestotrotz ist die Dämonenmetzelei nicht frei von Fehlern und Spieler*innen berichten wiederholt von nervigen Bugs, die ihnen das Leben in Sanktuario erschweren. Ein aktuelles Beispiel dafür: Eine Spielerin hat sich in den Hardcore-Modus gewagt, es weit gebracht – und wurde dann aufgrund eines lächerlichen Bugs aus dem Spiel gerissen.

Spielerin kann sich nicht mehr bewegen - Charakter futsch

Wie Diablo 4-Zockerin @_RetroKrystal auf Twitter schreibt, habe sie 20 Spielstunden mit ihrem Charakter im Hardcore-Modus verbracht und diesen auf Level 46 gepusht. Doch ihr Run fand ein plötzliches Ende, nachdem sie von einem Bug heimgesucht wurde.

Aufgrund des Fehlers konnte die Spielerin ihren Charakter auf einmal nicht mehr nach vorne, hinten oder zur Seite bewegen, wurde also auf der Stelle festgetackert und war damit quasi handlungsunfähig. Sie konnte sich lediglich drehen, doch das verhinderte nicht, dass sie binnen weniger Sekunden von einem Gegner niedergeschlagen wurde.

Game Over. Level 46-Charakter und 20 Spielstunden futsch.

Im Hardcore-Modus von Diablo 4 gibt es kein Erbarmen: Wer hier stirbt, spawnt nicht am letzten Checkpoint, sondern muss komplett von vorne anfangen. Den der eigene Charakter wird in HC-Modus nach dem virtuellen Ableben vom Server gefegt. Umso ärgerlicher ist es also, wenn Spieler*innen hier von Bugs und Glitches gehindert werden.

Dies ist nur ein Beispiel von vielen unglücklichen Diablo 4-Spieler*innen, die ihre Hardcore-Recken aufgrund von Fehlern verloren haben. Im Blizzard-Forum schreibt ein weiterer Fan, er habe sich aufgrund eines Server-Disconnects von seinem Level 89-Char verabschieden müssen und fordert nun, dass der Entwickler den HC-Modus aus dem Spiel nimmt, bis die Server reibungslos laufen.

Diablo 4 ab jetzt für alle spielbar: Seit dem heutigen 6. Juni 2023 sind die Höllenpforten von Diablo 4 übrigens für alle Spieler*innen geöffnet. Seit 1 Uhr morgens könnt ihr loszocken und euch durch die Shared World von Sanktuario schnetzeln.

Welche Art von Bugs und Glitches habt ihr bereits in Diablo 4 erlebt?