Diablo 4: Die neue Spiritborn-Klasse könnt ihr bald auch ohne Vessel of Hatred kostenlos ausprobieren

Die Spiritborn sind flinke Krieger und Kriegerinnen mit mächtigen Geist-Fähigkeiten.

Die erste große Erweiterung für Diablo 4, Vessel of Hatred, ist bereits vor über einem Monat erschienen, aber Entwickler Blizzard informiert nach wie vor in regelmäßigen Streams darüber, was als Nächstes ansteht.

So gab es im letzten sogenannten Campfire-Talk eine gute Nachricht für alle, die den DLC bisher nicht besitzen, aber die neue Geistgeborenen-Klasse (Englisch: Spiritborn) gerne mal testen würden.

Bald könnt ihr auch ohne DLC probeweise mit dem Geistgeborenen losziehen

Am Mittwoch haben Design Director Colin Finer, Lead Class Designer Adam Z. Jackson und Community Director Adam Fletcher in einem über einstündigen Stream verraten, was es bei Diablo 4 Neues gibt. Dabei haben sie auch berichtet, dass sich bald alle, die Vessel of Hatred bislang nicht besitzen, einen Eindruck von der DLC-Klasse verschaffen können.

Ihr habt dann die Möglichkeit, den Geistgeborenen bis Level 25 zu spielen. Mit dieser Einschränkung ist es natürlich nicht möglich, die neue Klasse wirklich umfassend zu testen und selbst zu erleben, wohin es mit den extrem starken Endgame-Builds gehen kann. Aber zumindest könnt ihr mal ein wenig in das Gameplay reinschnuppern.

Wann könnt ihr den Spiritborn kostenlos testen? Vom 19. November bis zum 2. Dezember

Wie steht es um den erzielten Fortschritt? Ein cooler Aspekt dabei ist, dass ihr nicht noch mal von vorn anfangen müsst, falls ihr euch dafür entscheidet, das Addon danach zu kaufen. Ihr könnt den Fortschritt nämlich dann innerhalb eures Battlenet-Accounts übernehmen (via Blizzard).

Im Trailer seht ihr den Spiritborn in Action:

2:25 Diablo 4 Vessel of Hatred: Neuer Trailer zeigt Story und Gameplay aus dem DLC

Wir gehen davon aus, dass das Basisspiel vorausgesetzt wird und ihr tatsächlich nur den Geistgeborenen in den darin enthaltenen Gebieten ausprobieren könnt. Ganz klar hat sich Blizzard dazu allerdings nicht geäußert. Auch von Plattformen war nicht die Rede, sodass es vermutlich diesbezüglich keine Einschränkungen gibt und ihr teilnehmen könnt, egal, worauf ihr spielt.

Der Campfire-Talk brachte außerdem noch weitere spannende Neuigkeiten. So wurde beispielsweise auch ein Level-Boost angekündigt, mit dem ihr direkt auf Level 50 einsteigen könnt und nicht mal die Lilith-Altäre einsammeln müsst, um von deren Vorteilen zu profitieren. Mehr darüber erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Werdet ihr die Möglichkeit nutzen, um den Spiritborn auszuprobieren oder ist euch das ohne den Dschungel von Nahantu oder mit der Levelbegrenzung zu wenig?