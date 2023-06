Diablo 4-Sprecher sucht seine Figur im Spiel und Community hilft: 'Ich habe dich gestern umgebracht'

Diablo 4-Fans können Licht ins Dunkel bringen, als ein Voice Actor um Hilfe bittet.

Die Diablo 4-Community zeigt, wie hilfsbereit sie ist: Ein Voice Actor wollte gern seine eigene Arbeit im fertigen Spiel begutachten. Bei einer kleineren Rolle und einem Mammut-Titel wie Diablo 4 gestaltete sich die Suche danach allerdings nach der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber am Ende wurde alles gut, dank Hilfe der Fans.

Voice Actor sucht seine Arbeit in Diablo 4, findet sie nicht und Fans helfen ihm

Darum geht's: Manche Sprecher*innen übernehmen nur kurze und kleine Rollen in großen Projekten. Ab und zu gibt es sogar nur sehr wenige Informationen, besonders vorab. Aber in diesem Fall wusste der Voice Actor zumindest, wen er in welchem Spiel gesprochen hat – konnte die Figur dann beim selbst Spielen aber nicht finden.

In einem Post auf Reddit bat der Diablo 4-Sprecher deswegen die Community um Hilfe. Er konnte zumindest beschreiben, was er eingesprochen hatte und was er über seine Rolle wusste. Ihm sei gesagt worden, er spreche die Geister einiger toter Barbaren, die den Spieler oder die Spielerin angreifen.

Die Idee hinter der Rolle sei gewesen, dass diese Geister der toten Barbaren fälschlicherweise davon ausgehen, dass es sich bei dem Spieler um einen Diener der Großen Übel handelt. Die Spieler*innen müssten dann die Geister erledigen.

"Falls ihr irgendwelchen barbarischen Geistern begegnet seid, die den Spieler angreifen und dabei Dinge brüllen wie 'Die Mächte der Hölle nähern sich', 'wir werden den Großen Übeln niemals erliegen' oder 'Bul'Kathos gewähre mir Stärke', würde ich mich wirklich freuen, wenn mir jemand die Richtung zeigen könnte, wo sie sind."

Das ging schnell: Innerhalb kürzester Zeit bekam der Sprecher seine Antwort. In nur einer Stunde konnten ihm gleich mehrere Kommentator*innen erklären, dass seine Rollen in Akt 3 von Diablo 4 zu finden sind. Hier könnt ihr euch die Textzeilen sogar in einem YouTube-Video selbst anhören.

Es hagelt Lob: Viele Fans freuen sich über die Interaktion mit einem Voice Actor und zeigen sich regelrecht begeistert von seiner Arbeit. Eine Person erklärt, die tiefe Stimme klinge "heldenhaft", ein anderer nennt sie "AAA" und noch ein Mensch erklärt amüsiert: "Ich hab dich buchstäblich erst letzte Nacht umgebracht! Großartig!".

Wie gefallen euch die Voice Lines? Wart ihr auch schon an der Stelle?