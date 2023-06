Diablo 4-Streamer hat jetzt schon Level 100 geknackt - und das in einer Zeit, die unmöglich ist laut Blizzard

Diablo 4 soll euch über viele, viele Stunden beschäftigen, aber manche Leute haben es offenbar eilig.

In Diablo 4 dauert es normalerweise wohl so um die 150 Stunden, einen Charakter auf das Maximallevel 100 zu prügeln – normalerweise. Einem Spieler und Streamer ist das allerdings jetzt schon und in viel kürzerer Zeit gelungen. Möglich macht's der Vorbestellungs-Early Access, das Spiel erscheint regulär nämlich erst morgen.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Diablo-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Diablo 4-Fan metzelt Charakter auf Level 100 in Rekordzeit – aber nur dank Exploit

Darum geht's: Auch wenn es in Diablo 4 auch danach noch jede Menge zu tun geben wird, ist bei Level 100 Schluss für euren Charakter.

Das Maximalllevel zu erreichen, soll laut Blizzard gut 150 Stunden dauern, aber einem Fan ist das in nur einem Drittel der Zeit gelungen. Sogar vor dem eigentlichen Launch von Diablo 4.

YouTuber und Twitch streamer Rob2628 kann sich jetzt mit dem Titel schmücken, der (wahrscheinlich) erste Diablo 4-Spieler zu sein, der Stufe 100 erreicht hat.

Statt 150 Stunden hat er dafür nur um die 54 Stunden benötigt. Hier könnt ihr euch den Moment seines Triumphes ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie hat er das geschafft? Mit einem ausgefuchsten Barbaren-Build und Wirbelwind-Fähigkeit. Aber auch der ist eigentlich nicht so stark, dass es dafür reicht.

Mit einem Exploit: Nein, der Streamer Rob 2628 hat sich einen bekannten Exploit zu Nutze gemacht, der mittlerweile schon wieder aus Diablo 4 entfernt wurde. Der Exploit machte es möglich, mit einem Trick den Champion's Demise-Dungeon immer und immer wieder zu spielen – und währenddessen haufenweise XP zu farmen.

Kein Hardcore-Rennen: Rob 2628 hat nicht auf dem Hardcore-Schwierigkeitsgrad gespielt. Das Rennen, wer die ersten 1.000 Personen sind, die im Hardcore-Modus Level 100 erreichen können, läuft immer noch. Die Gewinner*innen sollen allesamt auf einer Statue verewigt werden, hat Blizzard versprochen. Es gab aber auch Kritik an dem Rennen, weil einige Spieler*innen unfaire Vorteile haben könnten.

Was sagt ihr zu der Rekordzeit, in der hier Level 100 erreicht wurde? Wie weit seid ihr schon?