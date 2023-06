Um manchen Stuhl in Diablo 4 kommen wir kaum herum...

In Diablo 4 bin ich als einsame Wanderin (gemeinsam mit meinem Koop-Partner) die einzige Rettung für Sanktuario. Auf meiner Mission stellen sich mir nicht nur die dämonische Oberschurkin Lilith und ihre fiesesten Schergen in den Weg, sondern auch zahllose Spinnen, Geister, Monster und... nun ja... Stühle!

Versehentliche Auszeit auf einem Stuhl

Als ich den Reddit-Post von User Orkram gelesen habe, musste ich sofort schmunzeln. Der User merkt an:

Mein schlimmster Feind in Diablo 4, ich bin mir sicher, es geht nicht nur mir so. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit-Inhalt

Darunter ist ein Stuhl abgebildet und eine Einblendung, die anzeigt, dass wir uns mit Mausklick (A auf der Xbox, X auf der PlayStation) hinsetzen können. Hinsetzen! In einem Diablo! In dem ich doch einfach nur durch Monsterhorden pflügen und dann schnellstens meine Ausrüstung in der Stadt aufwerten will.

Doch dabei habe ich schon mehr als eine Zwangspause eingelegt, weil ich auf meinem Xbox-Controller "A" gedrückt habe, um beispielsweise mit einem Schmied zu interagieren, mich aber dabei versehentlich auf einen Stuhl ganz in der Nähe gesetzt habe.

Samara Summer Samara ist großer Action-RPG-Fan. Auf die Diablo-Reihe ist sie aber erst durch den Couch-Koop von Diablo 3 gekommen. Auch das aktuelle Metzelfest in Sanktuario bestreitet sie auf diese Weise, wie ihr in ihrer Kolumne lesen könnt.

In der Stadt diskutieren mein Koop-Partner und ich ohnehin schon immer, wo's zuerst hingehen soll. Sind wir dann auf dem Weg, kommt schon öfter mal ein: "Was machst du denn jetzt schon wieder?", wenn die andere Person irgendwo herumtrödelt. Und das kommt eben schon auch mal bei einer versehentlichen Rast auf dem Stuhl vor (übrigens auch ab und zu beim Hundestreicheln).

Mit diesem 'Problem' bin ich nicht allein

Auch in den Kommentaren lassen sich einige über die Stühle aus. Sciencetaco schreibt beispielsweise:

Das ist nervig auf der Konsole, bei der du nicht auf Dinge klickst, sondern einen Knopf drückst, um das zu triggern, von dem das Spiel denkt, dass du am nähsten dran bist. Spoileralarm: Es denkt immer, du bist am nähsten am Stuhl dran.

Auch alaskankingfisher verflucht den Stuhl, vor allem den, der direkt beim Schmied steht. Legitimate_Salt5916 erzählt, er oder sie sei während eines Bosskampfes extrem wütend gewesen und dann vom Spiel "gezwungen worden", sich hinzusetzen und eine Pause zu machen. Vielleicht gar nicht die schlechteste Idee?!

Ein weiterer User weist auf einen anderen Post zum selben Thema hin und antwortet auf die Frage von Orkram: "Nein, es geht nicht nur dir so."

Natürlich sind die kleinen versehentlichen Pausen kein großes Ärgernis, sondern eigentlich sogar ein bisschen witzig. Einige User wundern sich auch über die Aussage, da es sie offenbar noch nie auf dem Stuhl gelandet sind.

Ich zumindest bin auch ein bisschen selbst schuld an dem "Problem", denn bei Spielen wie Diablo triggert bei mir sofort der Button-Mash-Instinkt, wenn ich einen Interaktionspunkt sehe. Schließlich könnte's ja was zu holen geben. Da werde ich eben für meine Gier bestraft.

"Und nur fürs Protokoll: Das ist ein Hocker, kein Stuhl!", merkt Orkram in einer späteren Antwort noch an. Richtig. Das Spiel nennt ihn aber "Stuhl" (chair). Eigentlich eine ganz schöne Übertreibung für das mickrige Ding, auf dem unsere Held*innen sich da ausruhen.

Seid ihr in Diablo 4 auch schon mal versehentlich auf einem Stuhl gelandet?