Diablo 4-Kuddelmuddel geht weiter: Blizzard bufft Uniques, aber offenbar nicht rückwirkend die in eurem Inventar

Einige Diablo 4-Fans sind aktuell enttäuscht von einer Änderung des neuen Patchs.

Diablo 4 stürzt Fans in den letzten Wochen in ein Wechselbad der Gefühle. Zu Beginn von Season 1 waren viele Spieler*innen unglücklich mit Änderungen wie Klassen-Nerfs. Patch 1.1.1 hat bei vielen Kritikpunkten wieder gegengesteuert und die Stimmung wieder verbessert. Gleichzeitig erhitzen aber nach dem Update neue Ärgernisse die Gemüter.

Diablo 4-Fans sind enttäuscht von Unique-Änderungen

Patch 1.1.1 hat nicht nur alle Klassen gebufft und die Monsterdichte an bestimmten Stellen wieder in die Höhe geschraubt, sondern auch Änderungen bei einigen Uniques vorgenommen. Genauer gesagt, wurden die Affixe verbessert.

Ein Beispiel ist der Höllenhammer, ein Vermachter Einzigartiger Zweihandstreitkolben. Hier wurde ein Plus, das vorher auf Gegner, die an Kontrollverlust leiden angewandt wurde, zu einem Plus auf kritischen Trefferschaden umgewandelt (via wowhead.com).

Eigentlich dürfte das ein Grund zur Freude sein, aber die bleibt bei denjenigen, die genau diese Items besitzen, offenbar in vielen Fällen aus. Wie Wowhead berichtet, häufen sich auf Social Media-Plattformen die Meldungen von Fans, die festgestellt haben, dass diese Verbesserung nicht auf Ausrüstung angewendet wird, die bereits in ihrem Besitz ist.

Berichten von Spieler*innen zufolge kommen nur neu gefundene Gegenstände mit diesen Änderungen. Wer also von den neuen Eigenschaften profitieren will, muss noch mal farmen gehen.

Das beklagt beispielsweise Reddit-User long_time_lurker_zzz in seinem Beitrag:

Warum ist es OK Items zu NERFEN, aber wenn Items GEBUFFT werden, müssen wir sie wieder fallenlassen [gemeint ist hier vermutlich: neu farmen/austauschen].

Danach merkt der Fan an, dass es ihm erscheine, als würden alle Entscheidungen getroffen, um es maximal unbequem zu gestalten. Ein anderer User merkt dazu an: "Sie respektieren weder dich, noch deine Zeit.".

Falls ihr gerade nach Diablo-Alternativen Ausschau haltet, dürfte euch dieses Talk-Video mit Experte Jessirocks interessieren:

55:29 Muss Diablo 4 Angst vor Path of Exile 2 haben? Jessirocks im Talk

Während einige Kommentare milder ausfallen und eine Person beispielsweise nicht nachvollziehen kann, dass andere keine Zeit in zusätzliches Farming investieren wollen, fallen sehr viele Meinunge stark negativ aus. Kürzlich hatten auch bereits die Shop-Benachrichtigungen im Spiel für Unmut gesorgt. Es bleibt also abzuwarten, ob die Stimmung sich in der ersten Saison noch mal zum Besseren wandelt.

Was haltet ihr von dieser Einschränkung bei der Änderung für Uniques und habt ihr sie bereits bemerkt?