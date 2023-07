Diablo 4: Update 1.1 brachte Änderung, die niemand verstand – Blizzard reagiert umgehend

Update 1.1 brachte zahlreiche Änderungen mit, nicht alle davon stoßen auf Gegenliebe.

Diablo 4 ist in seine erste Season gestartet und bereits am vergangenen Dienstag hatte Blizzard ein großes vorbereitendes Update veröffentlicht. Mit Patch 1.1 kamen nicht nur sechs neue Uniques und sieben legendäre Aspekte ins Spiel, sondern auch zahlreiche weitere Anpassungen und Änderungen. Und die kamen bei vielen Fans gar nicht gut an, manche waren sogar stinksauer.

Das dürfte auch auf eine Änderung zutreffen, die die offiziellen Patch Notes verschwiegen haben. Denn seit dem Update konntet ihr über die Capstone Dungeons nicht mehr ohne weiteres auf die Weltstufen 3 und 4 klettern. Stattdessen wurde ein Mindestlevel verlangt.

Weltstufe 3: 40

Weltstufe 4: 60

Die unbeliebte Änderung hat nicht lange gelebt

Diese Anforderung galt für alle Charaktere, die nach dem Patch erstellt wurden. Die Community reagierte in Threads wie dem des offiziellen Diablo 4-Forums mit Unverständnis, sprach unter anderem von "Enttäuschung" oder einer "schlechten" Änderung.

Warum ist die Community enttäuscht? Vorher war es theoretisch jederzeit möglich, in die Capstone Dungeons zu gehen und höhere Weltstufen freizuschalten. Das erforderte zwar in jedem Fall aufgrund der starken Gegner eine höhere Stufe, war aber vor allem in Koop-Gruppen ein beliebtes Mittel, um schwächere Mitglieder schnell hochzuleveln und EXP zu farmen. Diese Farming-Möglichkeit gibt es nun nicht mehr.

Die Reaktion von Blizzard ließ nicht lange auf sich warten. Global Community Development Director Adam Fletcher schrieb auf Twitter:

"Wir werden die Levelanforderungen für Weltstufe 3 und 4 entfernen."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Und das ist mittlerweile auch schon passiert. Wie auf der offiziellen Patch Notes-Seite des Spiels zu leseni ist, hat sich ein Hotfix hat bereits um die unbeliebte Änderung gekümmert. Die Levelanforderungen für Weltstufe 3 und 4 sind also genau so schnell wieder verschwunden, wie sie gekommen waren.

Diablo 4 erschien am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie den PC. Im großen GamePro-Test zeigten sich unsere Tester*innen begeistert vom neuen Serienableger, lobten ihn als den mit Abstand besten Teil der Reihe. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Tipps und Guides für eure Erkundungs- und Loot-Touren in Sanktuario.

Wie gefällt euch Season 1 in Diablo 4 bislang?