Diablo 4-DLC: Release, Inhalte und mehr zur Vessel of Hatred-Erweiterung

Hier fassen wir alles für euch zusammen, was bereits über die große Erweiterung bekannt ist.

Ende 2023 hat Blizzard die erste Story-Erweiterung zu Diablo 4 namens Vessel of Hatred angekündigt. Dieser kostenpflichtige DLC ist nicht zu verwechseln mit den regelmäßig wechselnden saisonalen Inhalten, wie beispielsweise die Saison des Konstrukts.

Das Add-on bringt eine ganze Reihe großer Neuerungen wie eine neue Region und eine weitere Klasse. Wir fassen für euch zusammen, was bisher bekannt ist.

Hier kommt ihr direkt zum gesuchten Punkt:

Wann erscheint der Diablo 4-DLC?

Bisher gibt es noch kein konkretes Release-Datum für Vessel of Hatred, sondern nur einen groben Zeitraum. Der DLC soll Ende 2024 erscheinen, also können wir frühestens vom dritten Quartal ausgehen, womöglich wird es auch das vierte.

Hier könnt ihr euch den ersten Teaser anschauen:

0:46 Diablo 4 kündigt im Teaser das erste Addon mit komplett neuer Klasse an

Wann gibt es neue Infos zum Diablo 4-DLC?

Auch das ist noch nicht genau bekannt. Blizzard hat aber bei der Ankündigung im November 2023 von etwa einem halben Jahr bis zu neuen Infos gesprochen. Das würde bedeuten, dass wir im Frühsommer mit Neuigkeiten rechnen können.

Aufgrund der Activision Blizzard-Übernahme könnte es gut sein, dass wir während eines Microsoft-Showcases mehr sehen.

Dieses Bild zu Vessel of Hatred könnte möglicherweise einen Seelenstein zeigen.

Gibt es neue Klassen in Vessel of Hatred?

Ja, der Diablo 4-DLC bringt nicht nur eine für den Ableger neue Klasse mit, sondern eine noch nie zuvor da gewesene (via wowhead.com).

Laut eines Leaks soll die Klasse angeblich den Namen "Spiritborn" tragen, das ist allerdings bislang nicht offiziell bestätigt.

Welche neuen Gebiete gibt es in Vessel of Hatred?

Der Diablo 4-DLC führt euch in den Dschungel Sanktuarios, genauer gesagt in die Region Nahantu. Von nicht-Einheimischen wird sie auch Torajan oder Toraja genannt. Diablo-Veteran*innen dürften sich dort heimisch fühlen, denn die Region kam auch in Teil 2 vor, obwohl sie da noch einen anderen Namen trug, nämlich einfach nur Kehjistan (via fandom.com).

Die bisher veröffentlichten Bilder geben schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Region:

Um was geht es in der Story der Diablo 4-Erweiterung?

Vessel of Hatred setzt die Story aus Diablo 4 fort. In diesem Artikel frischen wir das Ende noch mal für euch auf und erklären es:

Das Finale des Hauptspiels zeigt, wie Neyrelle mit dem Seelenstein unterwegs ist, in dem kein anderer als Mephisto eingesperrt ist. Blizzard hat bereits angekündigt, dass sich die Erweiterung um ihn drehen wird, während bisher Lilith in Diablo 4 im Vordergrund stand. Es soll außerdem eine Zusammenfassung der bisherigen Story geben, damit ihr problemlos in Vessel of Hatred reinkommt.