Das Ende von Diablo 4 - was es bedeutet und wie es weitergehen könnte

Auch wenn Lilith im Zentrum der Geschichte steht, sind Neyrelle und Mephisto für das Ende mindestens genauso wichtig.

Auf der Jagd nach Lilith haben wir in Diablo 4 viele spannende Charaktere kennengelernt, aufregende Bosskämpfe bestritten und sind auf niedere, wie große Übel gestoßen. Eines davon spielt für das Finale und den Ausgang der Geschichte eine bedeutende Rolle - Mephisto.

Aber was genau ist da am Ende eigentlich passiert - und noch viel wichtiger - was könnte uns in der Zukunft noch erwarten? In diesem Artikel spekulieren wir, wie und auch wo die Erzählung über den Herrn des Hasses und Neyrelle weitergehen könnte.

Spoiler - Auch wenn es der Name des Artikels bereits deutlich macht, der Vollständigkeit halber noch ein Hinweis: Wir nehmen kein Blatt vor den Mund und spoilern nicht nur die Story von Diablo 4, sondern gehen dabei auch auf die Inhalte der Vorgänger ein. Ihr seid gewarnt!

Das passiert am Ende von Diablo 4

Nachdem wir zuerst Elias zur Strecke gebracht und dafür gesorgt haben, dass sein Kopf am flüsternden Baum landet, sind wir mit dem Seelenstein in die Hölle gereist, um uns Lilith zu stellen. Dabei werden wir, wie schon an einigen Stellen im Spiel zuvor, von Mephisto unterstützt, der ein verständliches Interesse daran hat, nicht von seiner Tochter verspeist zu werden.

Kurzerhand entschließt sich Neyrelle aber dazu, den Stein für das größere Übel zu benutzen und Mephisto in diesen einzusperren. Eine bedeutsame Entscheidung, die unter anderen dazu führt, dass wir Lilith in einem spektakulären Kampf auf herkömmliche Art besiegen müssen.

Nachdem uns das gelungen ist und die Bedrohung vorerst abgewendet erscheint, machen wir uns auf den Rückweg zur Oberfläche. Von Neyrelle ist zu diesem Zeitpunkt schon keine Spur mehr. Im ehemaligen Horadrim-Quartier finden wir später allerdings eine geheimnisvolle Nachricht.

Die junge Neyrelle ist für die Geschichte von Diablo 4 sehr wichtig und auch in Zukunft werden wir wohl noch viel von der jungen Gelehrten sehen.

Wir erfahren, dass sie - auch wenn sie in Lorath und dem verstorbenen Donan wahre Freunde gefunden hat - ihre Zukunft nicht im Orden der Horadrim sieht. Vielmehr möchte sie sich auf die Suche nach Antworten begeben und herausfinden, wie die drei großen Übel endgültig zu besiegen sind.

Während wir in der dazugehörigen Zwischensequenz sehen, wie sie sich gemeinsam mit dem eingeschlossenen Mephisto auf ein Boot begibt, um das Meer zu bereisen, bittet sie uns, ihr nicht zu folgen - zu unserer Sicherheit und auch für den Fall, dass sie scheitert.

Dieses sehr offene Ende macht deutlich: Beim Finale handelt es sich viel mehr um den Abschluss eines einzelnen Kapitels einer wesentlich größeren Geschichte. Blizzards Pläne, Diablo 4 über viele Jahre mit Seasons und richtigen Erweiterungen zu versorgen, unterstreichen das.

Aber was bedeutet das Ende, wie und wo geht es denn weiter? Und was bewegt Neyrelle dazu, mit dem Äquivalent einer Atombombe in der Tasche, alleine durch die Lande zu ziehen? Wir haben ein paar Ideen.

Neyrelle hat die Kontrolle

Trotz ihres Alters verfügt die junge Neyrelle bereits über ein beeindruckendes Wissen über die Welt von Sanktuario und deren Bedrohungen. Zudem ist sie in der Lage, Magie zu wirken und auch wenn Lorath und Donan aufgrund ihrer Erfahrung und Weisheit im Spielverlauf stets als die Führer unserer Gruppe auftreten, ist sie es, die in der Hölle einen klaren Kopf behält, sich nicht von Mephisto beeinflussen lässt und schließlich die Entscheidung trifft, ihn in den Seelenstein einzusperren.

Das tut sie vor allem, weil sie in ihm die größere Bedrohung sieht und Mephistos Essenz nach seinem Tod in Diablo 2 bereits dabei war, erneut zu erstarken.

Getrieben von den Erfahrungen mit Mephisto sowie der Tatsache, dass dieser einen sichtbaren Einfluss auf die restliche Gruppe hatte, macht sie sich nun allein auf den Weg, um eine endgültige Lösung zu finden. Gut möglich, dass sie in ihrer Zeit im Horadrim-Quartier zudem schon eine Möglichkeit oder einen Hinweis entdeckt hat, wie wir die großen wie niederen Übel für alle Zeiten auslöschen können.

Der Herr des Hasses tritt in Diablo 4 vor allem in seiner Wolfgestalt auf, in der er uns zwar hin und wieder hilft, aber auch keinen Zweifel daran lässt, dass er in erster Linie seine eigenen Ziele verfolgt.

Mephisto hat die Kontrolle

Eine andere Möglichkeit wäre, dass ihre Gefasstheit und der Entschluss, Mephisto in den Stein und aus der Hölle zu verfrachten, gar nicht auf ihren eigenen Entscheidungen beruht, das Ganze vielmehr einem geheimen Plan Mephistos folgt, indem er sie gezielt manipuliert hat.

Dieser gilt nicht umsonst als das Schlauste aller Übel und zeigte bereits in der Vergangenheit, dass er ganze Orden, wie den der Zakarum, von innen heraus vergiften kann.

Dass die Dämonen auch aus dem Seelenstein heraus noch große Macht haben, haben wir bereits in Diablo 1, bzw. später in Diablo 2 erlebt, als unser Held oder unsere Heldin aus dem Erstling dem im Seelenstein gefangenen Diablo erliegt und selbst zum Gefäß des Herrn des Schreckens wird.

Zudem betont Neyrelle mehrfach, dass sie genau wie ihre Mutter sei und seit dem ersten Kapitel von Diablo 4 wissen wir, dass diese Liliths Willen und ihrer Manipulation zum Opfen gefallen ist.

In diesem Fall wäre Neyrelle unbewusst nicht auf der Suche nach einem Weg zur endgültigen Beseitigung Mephistos, sondern würde vielmehr für dessen Stärkung und schlussendlich seine Befreiung sorgen.

Gelangt Mephisto so zu alter Macht und Freiheit, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis er sich der Befreiung seiner Brüder Diablo und Baal zuwenden würde. Vorstellbar wäre auch, dass er das insgeheim bereits auf dem Weg seiner eigenen Stärkung forciert.

In jedem Fall wäre diese oder eine ähnliche Form der Weitererzählung eine gute Möglichkeit, um uns Stück für Stück weitere Bedrohungen vorzusetzen. In den Addons, von denen bereits zwei angekündigt wurden, könnten wir uns dann beispielsweise je einem Übel zuwenden. Was wäre ein Diablo denn schon ohne Diablo?

In der Welt von Sanktuario gibt es noch viele altbekannte wie auch neue Orte zu entdecken.

Zurück nach Kurast, Lut Gholein oder Tristram?

Sollte Neyrelle die Oberhand haben, ist das Ziel sehr offen, da wir ihre Ziele nicht genau kennen. Da die letzte Sequenz das Meer zeigt, wäre eine Überfahrt zum westlichen Kontinent möglich.

Dort warten neben serienbekannten Orten wie den Städten Lut Gholein und Tristram oder dem Berg Arreat auch die aus Diablo Immortal bekannte Westmark. All diese Orte waren in der Vergangenheit und im Kampf gegen das Böse sehr wichtig. Vielleicht erhofft sich Neyrelle, dort weitere Antworten zu finden.

Sind die Wege der beiden hingegen von Mephisto gesteuert, könnten die beiden unterwegs zum südlich gelegenen Kurast sein, dem Ort an dem der Herr des Hasses einst die Zakarum korrumpierte und später in Diablo 2 erschlagen wurde. Trotz seiner damaligen Niederlage verbindet er viel mit der zerfallenen Stadt und könnte noch das ein oder andere Geheimnis dort versteckt halten.

So oder so werden uns die weiteren Abenteuer ganz sicher in neue Gegenden und Ländereien führen und neben den drei großen Übeln gibt es mit Belial und Azmodan noch zwei niedere Übel, denen wir in Diablo 4 noch nicht gegenüberstanden. Spätestens seit Reaper of Souls wissen wir zudem, dass die Gefahren auch aus dem Himmel kommen können.

Was denkt ihr? Habt ihr Ideen, wie es weitergehen könnte? Was haltet ihr von Neyrelles Entscheidung, allein mit Mephisto aufzubrechen? Erzählt es uns in den Kommentaren!