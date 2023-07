Diablo 4 kündigt einen Haufen neuer Uniques und Legendäre Aspekte an und ihr braucht nichtmal Season 1 dafür

Noch vor Season 1 droppen zahlreiche Uniques und Legendäre Aspekte in Diablo 4.

Ende vergangener Woche verriet Blizzard in einem Livestream, was uns in Season 1 von Diablo 4 rwarten wird. "Season of the Malignant" bringt unter anderem eine neue Hauptfigur, eine frische Gameplay-Mechanik sowie neue Ausrüstungsgegenstände.

Wollt ihr in der ersten Season Spielfortschritt erzielen, müsst ihr euch einen neuen Charakter erstellen, der dann in einem Season Realm unterwegs ist. Bestehende Charaktere können allerdings im Eternal Realm weitergenutzt werden. Und auch hier werdet ihr laut Blizzard nicht leer ausgehen – auch wenn ihr keine Lust auf Season 1 haben solltet.

6 neue Uniques, 7 neue Legendäre Aspekte

Das hat Adam Fletcher, Global Community Development Director bei Blizzard, auf Twitter noch einmal ausrücklich bekräftigt. Er wurde nach neuen legendären Affixen gefragt und erklärte, dass die Season 32 entartete Herzen in vier Kategrien haben wird, diese aber auf den Seasonal Realm beschränkt sind.

Anschließend ergänzte er:

"6 neue einzigartige Gegenstände + 7 neue Legendäre Aspekte werden für alle zusammen mit weiteren Anpassungen ab dem 18.7. mit dem Update verfügbar sein."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Noch vor dem Launch von Season 1 könnt ihr euch also auf die Suche nach neuen mächtigen Gegenständen machen, die ihr im Eternal Realm dann auch völlig unabhängig von Season 1 benutzen könnt. Möglich, dass es wieder ein wahres Wettrennen auf diese Items geben wird. Ende Juni hatten Fans endlich alle der bisherigen sechs superseltenen Diablo 4-Uniques gefunden.

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Der Launch von Season 1 in Diablo 4 ist nun nicht mehr weit entfernt. Am 20. Juli startet Season of the Malignant zeitgleich auf allen Systemen, also PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Der zugehörige Battel Pass lässt euch drei Optionen – eine kostenlosen, sowie zwei kostenpflichtige Pfade. Alles Weitere zu den Änderungen und Anpassungen findet ihr in unserem separaten Season 1-Artikel.