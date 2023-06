Diese 3 superseltenen Diablo 4-Uniques hat noch niemand gefunden: Seid ihr die Ersten?

Wer die seltenste Ausrüstung will, braucht eine ordentliche Portion Glück.

Die Jagd nach der besten Ausrüstung treibt Diablo-Fans natürlich immer um, aber seit kurzer Zeit herrscht in Diablo 4 ein ganz besonderer "Wettlauf". Einer der Entwickler hat nämlich verraten, welche 6 Uniques (einzigartige Items) die seltensten im ganzen Spiel sind. Drei davon wurden schon gefunden, während ihr bei der anderen Hälfte noch die Ersten sein könnt - mit einer gigantischen Portion Glück zumindest!

Drei der sechs seltensten Uniques wurden noch nicht gefunden

Fans lechzen aus zwei Gründen nach den sechs ganz besonderen Ausrüstungsstücken: Einerseits, weil natürlich jeder diese Items zuerst der Welt präsentieren will, andererseits aber auch, weil sie einfach extrem mächtig sind. Sie liefern euren Charakteren richtige Super-Boosts, wie ein ordentliches Plus auf alle Stats.

Diablo 4-Lead Class Designer Adam Jackson hat auf Twitter verraten, um welche einzigartigen Items es sich handelt und welche Eigenschaften sie mitbringen - und diese drei sind noch nicht gefunden worden:

Verhängnisbringer (einzigartiges Schwert)

(einzigartiges Schwert) Ring der Sternenlosen Himmel (einzigartiger Ring)

(einzigartiger Ring) Geschmolzenes Herz von Selig (einzigartiges Amulett)

Ob wirklich noch kein einziger Fan auf der Welt in Besitz eines dieser Items ist, können wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Allerdings ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Finder*innen diese super seltenen Gegenstände sofort in den sozialen Medien teilen würden - so wie es eben bei den anderen drei Uniques der Fall war.

Es gibt außerdem immer wieder Behauptungen, ein weiteres Item sei gefunden worden, ohne das Belege geliefert werden. Diese berücksichtigen wir hier nicht.

In diesem Artikel findet ihr noch mehr Infos darüber, wann diese Raritäten droppen:

Diese ultra seltenen Uniques wurden schon entdeckt

Der Großvater (einzigartiges Zweihänderschwert)

(einzigartiges Zweihänderschwert) Andariels Antlitz (einzigartige Kopfbedeckung)

(einzigartige Kopfbedeckung) Harlekinskrone (einzigartige Kopfbedeckung)

Die drei weiteren Uniques aus Jacksons Tweets wurden bereits von glücklichen Fans entdeckt und auch stolz präsentiert. Über zwei davon haben wir schon ausführlich berichtet, nämlich Andariels Antlitz und den Großvater. Aber auch die Harlekinskrone wurde inzwischen schon von mindestens zwei Spielenden gefunden. Wir halten euch weiter über die Suche auf dem Laufenden.

Wie sieht es bei euch aus: Welches ist bisher euer bestes Item und welches der seltenen Uniques wünscht ihr euch besonders?