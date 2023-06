Diablo 4 ist in den Early Access gestartet: Welche Klasse spielt ihr?

Wir wollen wissen, auf wen eure Wahl gefallen ist.

An insgesamt drei Beta Wochenenden konntet ihr euch schon mal mit den unterschiedlichen Klassen in Diablo 4 vertraut machen. Die Charaktere, die ihr in den Testphasen spielen konnten, hatten allerdings ein kurzes Leben. Vor dem Early Access-Release in der Nacht auf Freitag wurden sie schon wieder gelöscht.

Wir fragen uns daher, für welche Klasse ihr euch jetzt in der Vollversion des Spiels entschieden habt. Begründet eure Antworten auch gerne in den Kommentaren.

Mit welcher Klasse tretet ihr gegen Dämonen-Horden an?

In Diablo 4 stehen euch aktuell fünf Klassen zur Auswahl, nämlich der Zauberer, die Barbarin, der Jäger, die Totenbeschwörerin und der Druide. Sie ermöglichen euch ganz unterschiedliche Spielstile. Während ihr beispielsweise mit der Zauberin sehr gut auf Abstand gehen und den Monstern Eis, Feuer und Blitze entgegenschleudern könnt, eignet sich der Barbar perfekt für den Nahkampf.

Falls ihr euch übrigens noch gar nicht entschieden habt, weil ihr noch gar nicht spielt oder vielleicht noch am Rumprobieren seid, kann euch sicher unser Klassen-Guide helfen:

Von allen, die schon losgelegt haben, wollen wir jetzt aber erst mal wissen:

Womöglich habt ihr ja auch schon eine ganze "Warteliste" im Kopf, weil ihr die rund 20 bis 25-stündige Kampagne gleich mehrmals hintereinander durchzocken wollt. Das dürft ihr uns natürlich auch gerne verraten. Oder spielt ihr im Koop und setzt dabei auf die Stärken mehrerer Klassen?

Zum Vorbesteller-Release waren die Server sehr stabil und es gab so gut wie keine Warteschlangen für Spielende. Zwar tauchte bei vielen eine Fehlermeldung auf, die behauptete, Fans hätten keine gültige Lizenz, die ließ sich allerdings mit einem Workaround umgehen und ist inzwischen laut Blizzard gefixt.

Fans berichten aber immer noch, dass der Fehler auftritt. Falls es euch auch so geht, schaut mal in unsere verlinkten Tipp-Artikel. Infos über die neuesten Hotfixes und Änderungen findet ihr im oben verlinkten Artikel.

Für alle anderen geht das Schnetzeln übrigens dann am 6. Juni los.