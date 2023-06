Diablo 4 fehlt eine wichtige Option, die jedes Rollenspiel haben sollte

In den meisten Rollenspielen gibt es eine Option, die bei Dialo 4 fehlt.

Diablo 4 macht mir bisher richtig viel Spaß, auch wenn ich ein paar kleine Kritikpunkte habe. Eine Sache ärgert mich besonders, weil sie so einfach umzusetzen wäre und eigentlich in allen Rollenspielen Standard ist. Und nicht nur das: Sogar in anderen Genres ist sie manchmal vorhanden. Nur in Diablo 4 vermisse ich diese Möglichkeit schmerzlich.

Das sollte Blizzard unbedingt ändern

In Sanktuario angekommen, bin ich sehr schnell in Kyovashad, der großen Stadt, gelandet. Dort findet sich nicht nur eine Truhe, in der ich nicht benötigte Ausrüstung ablegen kann, sondern auch eine Kommode, also mein Kleiderschrank. Bei dieser gibt es einen Reiter mit "Aussehen", in der Änderungen vorgenommen werden können, aber leider ist diese Option extrem limitiert.

Ich hatte eigentlich erwartet, hier zumindest mal die Frisur meines Charakters anpassen zu können. Denn das geht sogar bei Spielen, die keinen klassischen RPG oder Action-RPG-Ansatz haben. Aber leider wurde ich enttäuscht. Hier kann ich nämlich nur andere Tattoos und Schmuck auswählen oder meine Jägerin anders schminken.

Das finde ich wirklich schade. Was dagegen wirklich Spaß macht, ist die Transmog-Option, mit der ich Aussehen und Farbgebung meiner Montur anpassen kann. Aber gerade dazu wäre es eine tolle Ergänzung, eben auch die Frisur entsprechend neu wählen zu können. Schließlich weiß ich beim Spielstart nicht unbedingt, welchen Kleidungsstil ich später wähle.

Samara Summer Samara hat Diablo erst vor einem halben Jahr so richtig für sich entdeckt, als sie den Couch-Koop von Diablo 3 ausprobiert hat. Auch in Sanktuario ist sie im lokalen Koop unterwegs und hat bisher im Großen und Ganzen richtig viel Spaß damit. Action-RPGs stehen bei ihr allgemein oft auf dem Plan. Sie ist besonders großer Fan von Soulslikes.

Ich bin jetzt mit der Default-Jägerin unterwegs

Bei mir ist das "Problem" sogar noch ein bisschen größer und ich würde mir wünschen, auch die Gesichtszüge anpassen zu können, was ebenfalls nicht möglich ist. Zum Early Access-Start bin ich nämlich einfach mal schnell mit einem Default-Charakter losgerannt, um zu testen, wie stabil die Server laufen.

Da ich wusste, dass es am Schrank grundsätzlich Änderungsmöglichkeiten gibt, bin ich davon ausgegangen, zumindest mal die Frisur und Haarfarbe im Nachhinein variieren zu können. Am liebsten hätte ich auch noch an den Gesichtszügen ein wenig gebastelt.

Versteht mich nicht falsch: Meine Jägerin gefällt mir zwar eigentlich gut, aber ich fände es trotzdem viel schöner, mit meinem ganz eigenen Charakter durch die Welt zu laufen. Habe ich eine Figur im Editor erstellt, fühle ich mich gleich verbundener mit ihr, gerade wenn ich im Koop mit anderen zusammenspiele (auch wenn der Editor von Diablo 4 da gar nicht viele Möglichkeiten bietet).

Zum Glück gibt es Transmog und diese coole Krähen-Montur.

Gut, an meiner eigentlichen Spielerfahrung ändert das nicht viel. Darum habe ich auch nicht noch mal von vorne angefangen, als ich meinen Irrtum nach rund drei Stunden bemerkt habe. Trotzdem ärgert es mich, weil es so einfach wäre, die Option anzubieten und sie eigentlich ein Standard-Feature ist. Na ja, als Ersatz gibt's jetzt eben eine coole "Krähen-Montur".

Deshalb mein Tipp an euch: Überlegt euch gut, wie ihr euren Charakter gestaltet, bevor ihr Dämonen schnetzelt.