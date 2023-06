Raunende Obolusse in Diablo 4: Wie ihr sie bekommt und wozu sie nützlich sind

Wir verraten euch alles, was ihr zum Thema der Obolusse wissen müsst.

In Diablo 4 dreht sich alles darum, den besten Loot abzusahnen und Sanktuario ist natürlich nur so vollgestopft mit guten Möglichkeiten, an Ausrüstung zu kommen. Spezielle Händler rücken aber ihre Waren nur gegen sogenannte Raunende Obolusse heraus. Wir verraten euch, wo ihr diese herbekommt und warum sich der Spaß lohnen kann - aber nur unter Umständen.

Kuriositätenhändler tauschen Waren gegen Obolusse

Die Währung braucht ihr, wenn ihr euer Glück bei Kuriositätenhändlern in Sanktuario versuchen möchtet. Und "euer Glück versuchen" ist hier wörtlich gemeint, denn was ihr letztendlich genau für euer Erspartes bekommt, ist immer ungewiss.

Ihr habt zwar die Möglichkeit, zu wählen, welches Ausrüstungsteil ihr haben möchtet, angezeigt wird aber nur der Preis und um was es sich grundsätzlich handelt, beispielsweise eine Tunika oder eine Sense. Welche Tunika oder welche Sense es ist und in welcher Qualität ihr sie bekommt, erfahrt ihr aber vorher nicht.

Wo befinden sich Kuriositätenhändler? Ihr findet sie überall in Sanktuario. Haltet in großen Städten wie Kyovashad nach ihnen Ausschau. Sie sind mit einem Sack, in dem sich ein Fragezeichen befindet, gekennzeichnet.

Wo bekommt ihr Raunende Obolusse her?

Die Raunenden Obolusse gibt es als Belohnung, wenn ihr Ereignisse in der Welt bestreitet. Da diese zufällig auftauchen, können wir euch leider nicht genau zu ihnen führen. Ihr erkennt sie jedoch daran, dass ein hell-orangefarbener Kreis auf der Karte auftaucht, wie ihr ihn unten seht.

Wir haben übrigens nach dem Spielen des unten gezeigten Ereignisses in unsere Tasche geschaut und hatten statt 310 nun 345 Obolusse, also 35 mehr.

Falls ihr nachschauen wollt, wie viele Obolusse ihr bereits habt oder wie viele ihr gerade für das Bestreiten eines Events ihr bekommen habt, müsst ihr einfach nur euer Charaktermenü aufrufen. Sie werden euch dann unten angezeigt. Es handelt sich um das lilafarbene Symbol. Wir haben es euch im Screenshot oben mit einem weißen Viereck hervorgehoben.

Hattet ihr bei den Kuriositätenhändlern schon Glück?