Diablo-Entwickler schicken gerade 30 Millionen Maden nach England und das hat es mit der ekligen Post auf sich

Dieser charmante Geselle hat eine noch charmantere Gefolgschaft.

Zum Tag der Erde am 22. April 2024 hat sich das Entwicklungsteam hinter Diablo 4 eine kreative Spendenaktion überlegt. Wieso diese 30 Millionen Maden beinhaltet, erzählen wir euch hier.

Einmal 30 Millionen Maden, bitte

Im Namen von Duriel, dem König der Maden, haben die Diablo-Entwickler*innen eine Aktion auf X, ehemals Twitter, gestartet. Diese könnt ihr in diesem Post sehen:

Übersetzt steht im Post Folgendes:

"Duriel, der König der Maden, zieht euch ein, damit ihr im helfen könnt, seine Horde zu opfern. Pro 25 Likes auf diesem Post werden wir 45 Tausend Maden an Vögel spenden, die gerade bei @TiggywinklesUK in Behandlung sind. Sendet Millionen von Maden, damit sie ihren Schöpfer treffen können.“ [Anmerkung der Redaktion: Leider gibt’s keine elegante Übersetzung für das Wortspiel im originalen Post.] @Diablo auf X, ehemals Twitter"

Die Aktion ist gut angekommen, sodass sich die Likes nur so gehäuft haben. Die Entwickler*innen dokumentierten die Meilensteine, von denen natürlich die 6,66 Millionen-Maden-Marke ein besonders ekliges Video zur Feier spendiert bekam. Schluss der Aktion war dann bei 666 Eimern, was in etwa 30 Millionen Maden entspricht.

Das Ziel der Aktion, das Tiggywinkles, ist eine Einrichtung in England, die sich auf die Rettung und Pflege von Wildtieren spezialisiert hat. Konkret sollen die Maden an die Vögel darin gehen, was mehr als zwei Jahre Futter für sie bedeutet.

Eine wohltätige Aktion, die auch die Community freut

Neben vielen Wortwitzen drückt die Diablo-4-Community auch ihre Begeisterung für die Aktion und lustigerweise auch die kleinen Maden aus. User*in “@kellyjames__“ schreibt, bereits mehrere verletzte oder kranke Tiere ins Tiggywinkles gebracht zu haben und Diablo seit Jahren zu spielen. Dies mache die Aktion für sie oder ihn besonders genial.

Ebenfalls beachtenswert ist, dass die Maden wohl gar nicht mal so billig seien. "@TheLimpingMerc" schreibt, dass jeder Like etwa 1 Pfund für die Anzahl Maden kosten würde. Die Diablo-Entwickler*innen nehmen dies abermals mit Humor und fragen, ob man einen Preis für die Freude, Maden zu essen, bestimmen könne.

Alles in allem ist das eine sehr schöne Aktion von den Entwickler*innen von Diablo 4 und wir hoffen, dass den genesenden Vögeln ihr Futter schmeckt!

Was haltet ihr von der Aktion?