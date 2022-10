Das Diablo Immortal-Update ist ein Schuss in den Pay2Win-Ofen

Seit Diablo (1996) ist Kevin großer Fan der daraus entstandenen Hack&Slay-Serie, bei Diablo Immortal wollte es aber nie so richtig funken. Dabei fand er das Fundament gar nicht so übel. Aufgezwungener Grind während der Story-Phase und ein überladenes Pay2Win-System verdarben ihm aber sämtlichen Spaß am Spiel. Mit dem neusten Update witterte er eine Chance auf Besserung, wurde aber schnellstmöglich auf den Boden der Tatsachen zurück geholt. Daher bleibt ihm nur noch die Hoffnung auf ein anständiges Diablo 4.