Diablo Immortal: So löst ihr Codes für Gold, Platinum und Hilts ein

Diablo Immortal ist endlich gestartet und wenn ihr euren Kampf gegen die höllischen Wesen etwas erleichtern wollt, dann braucht ihr dafür Gold und Loot. Dank Codes von Blizzard bekommt ihr einige davon geschenkt. Wir fassen für euch zusammen, welche es aktuell gibt und wie ihr diese einlösen könnt.

Das sind die aktuellen Codes für Diablo Immortal

Blizzard hat bereits die Funktion zum Spiel hinzugefügt, um Codes einzugeben. Zum Launch gibt es aber bisher noch keine Gutscheine. (Stand: 03. Juni 2022)

Wir werden diesen Artikel für euch aktuell halten und informieren euch, wenn ihr kostenlose Gegenstände abstauben könnt.

Das könnt ihr bekommen durch Codes

Auch wenn es noch keine gibt, so wissen wir bereits, was ihr durch die Eingabe der Gutscheine erhalten könnt. Darunter fallen unter anderem folgende Sachen:

Gold - Die normale Währung im Spiel, die ihr nutzen könnt, um Ausrüstung zu verbessern oder Gegenstände bei Händlern zu kaufen.

- Die normale Währung im Spiel, die ihr nutzen könnt, um Ausrüstung zu verbessern oder Gegenstände bei Händlern zu kaufen. Platinum - Kauft euch damit Items auf dem Marktplatz, erstellt "Legendäre Juwelen" oder holt euch Echo-Kristalle sowie legendäre Wappen.

- Kauft euch damit Items auf dem Marktplatz, erstellt "Legendäre Juwelen" oder holt euch Echo-Kristalle sowie legendäre Wappen. Hilt - Die Premium-Währung bringt euch Wappen, Juwelen und besondere Crafting-Ressourcen.

Es könnte noch mehr kommen: Da es bisher noch keine Codes gibt, ist es nicht in Stein gemeißelt, was Blizzard euch schenken wird. Es könnten also auch besondere Rüstungsgegenstände oder andere Dinge angeboten werden statt nur Währung.

So löst ihr Codes in Diablo Immortal ein

Es ist ziemlich einfach, in Diablo Immortal einen Code einzulösen. Folgt dafür einfach dieser Anleitung:

Startet das Spiel und geht im Hauptmenü in die Einstellungen. Wählt dort den Account-Tab und dann die Account-Settings aus. Klickt auf "Code-Einlösen" und gebt dort alle aktuellen Codes ein. Bestätigt den Vorgang und schon solltet ihr das gewünschte Item erhalten.

Noch keine Codes für iOS: Blizzard hat noch nicht die Funktion freigeschaltet, um Gutscheine auf Apple-Geräten einzulösen. So müsst ihr dort erst einmal noch warten sobald die ersten Codes veröffentlicht werden. Wann die Funktion hinzugefügt wird, ist noch unbekannt.

