Die 15 besten Anime-Filme aller Zeiten

Die Top 15-Liste der am besten bewerteten Anime-Filme bei IMDb.

Obwohl Anime in Japan einfach als Kurzform für Animation steht und jegliche Art von Animationsfilmen oder -serien einschließt, wird der Begriff außerhalb Japans speziell für Animationen verwendet, die in Japan produziert wurden oder einen deutlich japanischen Stil aufweisen.

Sie decken ein breites Spektrum an Genres ab, die sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen, und reichen von romantischen Geschichten über Action und Horror bis hin zu Science-Fiction und Fantasy. Wir haben in unserer Liste die 15 besten Anime-Filme laut User-Wertungen in der Internet Movie Database (IMDb) zusammengetragen.

Folgende Regeln haben wir dabei umgesetzt:

Die Filme müssen mindestens 10.000 Bewertungen haben.

haben. Keine Filme zu Serien – Filme, die auf Anime-Serien beruhen und diese erweitern, abschließen oder alternative Enden liefern, haben wir ausgeklammert (z.B. Demon Slayer, Attack on Titan oder Neon Genesis Evangelion).

– Filme, die auf Anime-Serien beruhen und diese erweitern, abschließen oder alternative Enden liefern, haben wir ausgeklammert (z.B. Demon Slayer, Attack on Titan oder Neon Genesis Evangelion). Haben zwei Filme die selbe Wertung, liegt der Anime vorne, der mehr Bewertungen hat.

Und jetzt geht's auch schon los, viel Spaß mit den folgenden Animes!

15. Ghost in the Shell

2:02 Ghost in the Shell – Trailer zum Sc-Fi-Anime von Mamoru Oshii

IMDB-Wertung: 7.9 (155.960), Metascore: 76, Release: 1995, Länge: 1h 23m, FSK: 16

In Ghost in the Shell tauchen wir in eine futuristische Welt ein, in der die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen. Major Motoko Kusanagi, eine Cyborg-Agentin der Eliteeinheit Sektion 9, jagt den mysteriösen und hochintelligenten Hacker "The Puppet Master".

Während ihrer Ermittlungen beginnt Kusanagi, ihre eigene künstliche Existenz und die Bedeutung von Menschlichkeit in einer Welt zu hinterfragen, in der das Bewusstsein digitalisiert und Körper zu austauschbaren Hüllen werden können. Der Film gilt als Meilenstein des Sci-Fi-Genres, der tiefgreifende Fragen über Identität, Bewusstsein und die Verbindung zwischen Geist und Körper aufwirft.

14. I Want to Eat Your Pancreas

1:30 I Want to Eat Your Pancreas: Trailer zum herzergreifenden Anime

IMDB-Wertung: 8.0 (23.721), Metascore: -, Release: 2018, Länge: 1h 48m, FSK: 0

I Want to Eat Your Pancreas ist eine bewegende Geschichte über die unerwartete Freundschaft zwischen einem introvertierten Jungen, der nur als "Ich" bekannt ist, und Sakura Yamauchi, einem lebensfrohen Mädchen, das an einer tödlichen Bauchspeicheldrüsenerkrankung leidet.

Als "Ich" zufällig Sakuras Geheimnis durch ihr Tagebuch erfährt, entschließt er sich, ihre letzten Monate mit unvergesslichen Erlebnissen zu füllen. Trotz ihrer gegensätzlichen Persönlichkeiten entwickelt sich zwischen ihnen eine tiefe Bindung, die ihr Leben und ihre Sichtweise auf die Welt verändert.

1:25 Die Legende der Prinzessin Kaguya: Trailer zum Anime von Isao Takahata

IMDB-Wertung: 8.0 (53.552), Metascore: 89, Release: 2013, Länge: 2h 17m, FSK: 0

Die Legende der Prinzessin Kaguya basiert auf dem japanischen Volksmärchen "Die Geschichte vom Bambussammler" und erzählt von einem mystischen Mädchen, das eines Tages in einem leuchtenden Bambusspross gefunden wird. Von einem einfachen Bambussammler und seiner Frau großgezogen, wächst Kaguya zu einer außergewöhnlich schönen jungen Frau heran.

Ihre Schönheit zieht viele Verehrer an, darunter auch Prinzen und sogar den Kaiser, doch Kaguya sehnt sich nach nichts mehr als nach der Freiheit und den einfachen Freuden ihres früheren Lebens. Während sie mit den Erwartungen der Gesellschaft und ihrer geheimnisvollen Herkunft ringt, entfaltet sich eine tiefgreifende Erzählung über das Streben nach Glück und die Suche nach der wahren Heimat.

12. Perfect Blue

1:03 Perfect Blue: Trailer zum verstörenden Kult-Anime

IMDB-Wertung: 8.0 (93.759), Metascore: 67, Release: 1997, Länge: 1h 21m, FSK: 16

In Perfect Blue taucht Mima Kirigoe, eine Mitglied der Popgruppe "CHAM!", in die Welt des Schauspielens ein und lässt ihre Musikkarriere hinter sich. Doch dieser Wechsel zieht unerwartete und düstere Folgen nach sich. Als sich ihr Leben und ihre Identität zunehmend in einer verwirrenden Spirale aus Wahn und Realität verflechten, wird Mima von einem obsessiven Fan verfolgt und in eine Reihe verstörender Ereignisse verwickelt.

11. Das Schloss im Himmel

1:43 Das Schloss im Himmel: Trailer zum offiziellen Erstlingswerk von Studio Ghibli

IMDB-Wertung: 8.0 (181.234), Metascore: 78, Release: 1986, Länge: 2h 4m, FSK: 6

Das Schloss im Himmel entführt uns in eine Welt voller Flugmaschinen, Piraten und verborgener Schätze, wo ein Junge namens Pazu das Mädchen Sheeta trifft, das vom Himmel fällt. Sheeta besitzt einen geheimnisvollen Kristall, der der Schlüssel zu Laputa ist, einer legendären fliegenden Insel im Himmel.

Gemeinsam begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise, um Laputa zu finden, bevor es in die falschen Hände gerät. Dabei werden sie von Luftpiraten und Regierungsagenten verfolgt, die alle hinter dem Geheimnis des Kristalls her sind.

10. Nausicaä - Prinzessin aus dem Tal der Winde

IMDB-Wertung: 8.0 (181.560), Metascore: 78, Release: 1986, Länge: 1h 57m, FSK: 12

Nausicaä - Prinzessin aus dem Tal der Winde entführt uns in eine postapokalyptische Welt, in der die Menschheit ums Überleben in einem von giftigen Dschungeln und riesigen Insekten beherrschten Ödland kämpft. Nausicaä, die mutige Prinzessin des friedlichen Tals der Winde, verfügt über die einzigartige Fähigkeit, mit der Natur und ihren Kreaturen zu kommunizieren.

Als ihr Tal von kriegerischen Nachbarreichen bedroht wird, die die alte Technologie wiederbeleben wollen, begibt sich Nausicaä auf eine gefährliche Mission, um einen Konflikt zu verhindern und eine Lösung für die Vergiftung der Welt zu finden.

9. Akira

1:15 Akira: Trailer zum bahnbrechenden Anime-Werk von Katsuhiro Otomo

IMDB-Wertung: 8.0 (203.793), Metascore: 68, Release: 1988, Länge: 2h 4m, FSK: 16

In Akira entfesselt der Motorradgang-Anführer Kaneda in einem dystopischen Neo-Tokyo versehentlich die übernatürlichen Kräfte seines besten Freundes Tetsuo. Dieser Vorfall führt zu katastrophalen Ereignissen, die die gesamte Stadt bedrohen.

Während Tetsuo mit seinen neu entdeckten und unkontrollierbaren Fähigkeiten ringt, stößt er auf eine geheime, militärische Verschwörung und die Wahrheit hinter dem mysteriösen Wesen Akira. Kaneda setzt alles daran, seinen Freund zu retten und gleichzeitig die Zerstörung Tokios zu verhindern.

8. Ame & Yuki - Die Wolfskinder

1:35 Ame & Yuki - Die Wolfskinder: Trialer zum Anime-Wolfsmärchen für die ganze Familie

IMDB-Wertung: 8.1 (49.130), Metascore: 71, Release: 2012, Länge: 2h 57m, FSK: 6

In Ame & Yuki - Die Wolfskinder folgen wir der jungen Mutter Hana, die sich nach dem tragischen Tod ihres Ehemanns, eines Werwolfs, alleine um ihre zwei kleinen Kinder kümmert. Beide besitzen wie ihr Vater die Fähigkeit, sich in Wölfe zu verwandeln.

Sie zieht mit Ame und Yuki aufs Land, um ihnen ein friedliches Leben fernab von Vorurteilen und Gefahren zu ermöglichen. Doch während die Kinder heranwachsen, müssen sie sich entscheiden, ob sie ihr Leben als Mensch oder als Wolf führen wollen. Die Geschichte erkundet tiefgreifende Themen wie Familie, Identität und die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt.

7. A Silent Voice

0 A Silent Voice: Trailer zum berührenden Anime-Drama

IMDB-Wertung: 8.1 (99.571), Metascore: 78, Release: 2016, Länge: 2h 9m, FSK: 6

In A Silent Voice folgen wir der Geschichte von Shoya Ishida, einem ehemaligen Mobber, der versucht, seine Vergangenheit wiedergutzumachen, nachdem er in der Grundschule die gehörlose Mitschülerin Shoko Nishimiya schikaniert hat.

Als sich ihre Wege in der Oberschule erneut kreuzen, setzt Shoya alles daran, sich bei Shoko zu entschuldigen und eine Freundschaft mit ihr aufzubauen. Diese Reise ist sowohl für Shoya als auch für Shoko eine tiefgreifende Erfahrung, die sie mit den Themen Vergebung, Akzeptanz und den Herausforderungen des Erwachsenwerdens konfrontiert.

