Pokémon: Der kuriose Grund, warum es keine Stachelohr-Pichus mehr gibt

Das Stachelohr-Pichu aus Pokémon Gold & Silber ist eines der Eventpokémon des Spiels, die sich nicht entwickeln und weder tauschen noch in andere Editionen übertragen lassen. Soweit die Erklärung in der "echten" Welt. Doch auch die Pokémon-Lore hat eine sehr smarte Erklärung für Pichus Unveränderbarkeit.

Stachelohr Pichu schließt sich uns an, wenn wir im Steineichenwald mit einem Pikachufarbenen Pichu im Team zur richtigen Zeit zum Schrein gelaufen waren. Doch anders als andere Pokémon in der Welt hat dieses Monster ein paar Eigenheiten: Es ist immer weiblich, niemals shiny und wenn wir es tauschen wollen, lassen die Angestellten der Tauschstation es gar nicht erst rein.

Bringen wir das Elektromäuschen zu Doktor Lind, erklärt der uns auch warum. Stachelohr-Pichu ist nämlich schon ganz schön herumgekommen: Zusammen mit Celebi reiste Pichu seit Ewigkeiten durch die Zeit, bis sie irgendwann bei uns ankam. Dadurch wird quasi ihre eigene Zeit angehalten, weswegen Entwicklungen außer Frage stehen.

Trapped in Time:



A special event Pokemon only available in HeartGold & SoulSilver, Spiky-Eared Pichu can only be female, and nature can only be Naughty. She traveled in time too long with Celebi, so she can't evolve, breed, or be traded... meaning she's trapped forever in Gen 4. pic.twitter.com/eadaVdfEVS