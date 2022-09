Weiter mit GameStar Plus Wenn dir gute Spiele wichtig sind. Besondere Reportagen, Analysen und Hintergründe für Rollenspiel-Helden, Hobbygeneräle und Singleplayer-Fans – von Experten, die wissen, was gespielt wird. Deine Vorteile: Alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar Frei von Banner- und Video-Werbung Einfach online kündbar Jetzt weiter Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 Ganze Seite

Ladet ihr euren DualSense per Kabel auf? Dann könnte eine Ladestation eine echte Alternative sein. Keine baumelnden Kabel mehr vor eurer PS5, schick verstaute Controller, längere Haltbarkeit des Akkus durch Überladungsschutz sowie Aufladen trotz ausgeschalteter Konsole gehören zu den potenziellen Vorteilen einer Ladestation.

Zeitgleich zur PlayStation 5 erschien bereits 2020 eine offizielle Ladestation von Sony. Mittlerweile vertreiben zahlreiche Dritthersteller ihre eigenen Lösungen mit unterschiedlicher Qualität und für verschiedene Bedürfnisse. Bei der Wahl einer Ladestation solltet ihr verschiedene Aspekte beachten:

Möchtet ihr lieber mit USB-C-Kabel oder mit einem Netzstecker laden? Sollen die Controller horizontal oder vertikal angeordnet werden? Ist es euch wichtig, dass die Station passend zur DualSense-Farbe erstrahlt? Möchtet ihr das Ladelicht an- und ausschalten können? Bevorzugt ihr eine Halterung an der Wand? Nutzt ihr eine Schutzhülle oder einen modifizierten Controller?

Wir stellen euch nachfolgend eine Auswahl der wohl derzeit besten DualSense-Ladestationen für jeden Geschmack und Geldbeutel vor. Generell möchten wir anmerken, dass derzeit noch nicht bekannt ist, ob auch der kommende DualSense Edge mit den Ladestationen kompatibel sein wird.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GamePro je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Das qualitative Original: Die DualSense-Ladestation von Sony

Pro hohe Qualität

hohe Qualität guter Sitz der Controller

guter Sitz der Controller klein und handlich Contra nur in Weiß verfügbar

nur in Weiß verfügbar kein USB-C-Anschluss

kein USB-C-Anschluss etwas zu hochpreisig

Preis: etwa 30 Euro

Sonys Ladestation ist die beste Wahl, wenn ihr auf Nummer Sicher gehen möchtet. Für rund 30 Euro erhaltet ihr eine grundsolide Peripherie, die zwei Controller gleichzeitig in etwa drei Stunden auflädt. Die Qualität ist hoch, die Controller rasten schnell ein und das kleine Gerät, das von vorne aussieht wie eine Mini-PS5, nimmt kaum Platz weg.

Der größte Wermutstropfen des Sony-Originals ist, dass es die Controller lediglich mit einem mitgelieferten Netzstecker laden kann. Ihr benötigt also einen weiteren Platz in euer Steckerleiste und es gibt keine Möglichkeit, die Ladestation auch mit einem USB-C-Kabel zu verbinden. Das ist schade, denn für rund 30 Euro ist sie uns damit im Vergleich zu günstigeren und flexibleren Lösungen ein bisschen zu teuer.

Gutes Preis-Leistungsverhältnis: Die Ladestation von NexiGo

Pro weiße Version schon für 15 Euro

weiße Version schon für 15 Euro orangenes Ladelicht passend zum DualSense

orangenes Ladelicht passend zum DualSense sowohl mit Netzteil als auch USB-C ladbar Contra Controller sitzen nur locker auf der Station

Controller sitzen nur locker auf der Station zwei USB-Anschlüsse notwendig

zwei USB-Anschlüsse notwendig Netzstecker nicht enthalten

Netzstecker nicht enthalten rote und schwarze Version deutlich teurer

Preis: 15 bis 25 Euro (je nach Farbe)

Eine beliebte Alternative ist die Ladestation von NexiGo. Sie sieht ähnlich aus wie das Original von Sony, allerdings sitzen die Controller hier lockerer auf der Halterung, was sie anfälliger für Herunterfallen und ihr Andocken etwas friemeliger gestaltet. Diese Station sollte also nicht am Rand eines bewegbaren TV-Tisches stehen.

NexiGos Ladeschale kann sowohl mit USB-C-Kabel als auch mit einem Netzstecker geladen werden. Allerdings gibt es hier jeweils ein Manko: Im Lieferumfang ist kein Netzkabel enthalten und das Laden über USB-Kabel benötigt den Anschluss an gleich zwei USB-A-Ports, um zwei Controller gleichzeitig in etwa drei Stunden aufladen zu können.

Dennoch ist die weiße Variante für etwa 15 Euro eine kostengünstige Möglichkeit zum Aufladen eurer DualSense-Controller. Die rote und schwarze Version für jeweils rund 22 und 25 Euro empfinden wir im Vergleich zu anderen Ladestationen aber als ein wenig zu teuer.

Für 18 Euro gibt es von NexiGo übrigens auch eine schicke vertikale Alternative mit blauem Licht (das leider nicht ausgeschaltet werden kann). Sie benötigt nur einen USB-Anschluss, braucht dafür aber auch etwa vier Stunden zum vollständigen Aufladen.

Das teure Farbwunder: Razers Schnellladestation

Pro hohe Qualität

hohe Qualität in allen passenden DualSense-Farben erhältlich Contra deutlich zu teuer, wenn nicht im Angebot

deutlich zu teuer, wenn nicht im Angebot Platz für nur einen DualSense

Preis: ca. 60 Euro

Habt ihr einen DualSense in einer der neuen Farben und legt Wert darauf, dass auch eure Ladestation den passenden Farbton trifft? Dann ist Razers Schnellladestation eure einzige Option. Sie bietet gewohnt hochwertige Razer-Qualität und lädt einen Controller in bis zu drei Stunden vollständig über einen USB-C-Anschluss auf.

Das ist allerdings auch das Problem im Vergleich zu anderen Ladehalterungen: Nur ein Controller passt auf die Ladeschale. Dieser Fakt wiegt umso schwerer, da Razers Lösung stolze 60 Euro kostet und damit doppelt so teuer ist wie das Original von Sony. Wir empfehlen euch Razers Ladestation daher nur, wenn euch die farbliche Optik den Aufpreis wirklich wert ist – und selbst dann raten wir dazu, auf einen Angebotspreis zu warten.

Die günstigste Möglichkeit zum Laden: Die Ladeschale von Lioncast

Pro die derzeit günstigste Ladestation auf dem Markt

die derzeit günstigste Ladestation auf dem Markt flach und handlich

flach und handlich abnehmbare USB-C-Ladeadapter gegen Verschleiß

abnehmbare USB-C-Ladeadapter gegen Verschleiß auch für umgebaute und umhüllte Controller geeignet Contra kein optischer Hingucker

kein optischer Hingucker zuweilen etwas fummelig

zuweilen etwas fummelig benötigt etwa 4 Stunden zum Aufladen

Preis: circa 7 Euro

Eine kleine Überraschung ist die flache Ladestation von Lioncast, die nur etwas mehr als 7 Euro kostet und damit zu den günstigsten Lademöglichkeiten gehört. Die Controller werden hier, anders als bei den meisten anderen Stationen, auf dem Kopf montiert, weshalb die Ladeschale auch mit modifizierten oder mit Hüllen geschützten DualSenses sowie mit Controllern von Drittherstellern kompatibel ist.

Um Verschleiß vorzubeugen, enthält die Station zwei abnehmbare USB-C-Adapter, die ihr in euren Controllern stecken lassen könnt. Manchen Ästheten könnte diese Lösung stören, aber ihre Praktikabilität lässt sich nicht abstreiten.

Dennoch kann das Andocken etwas fummelig werden und die stabilste Lösung bietet Lioncast damit auch nicht. Die Station benötigt etwa vier Stunden, um zwei Controller aufzuladen. Sie verzichtet auf jegliche Lichter und wird im Regal durch ihre flache Größe eher unscheinbar daherkommen.

Zur Lebensdauer können wir nicht viel sagen, allerdings gibt es auf Amazon einige Bewertungen, die keine allzu hohe Langlebigkeit versprechen.

Wer eine etwas weniger schlichte Alternative bevorzugt, für den könnte die vielgekaufte Station von OIVO für rund 12 Euro infrage kommen.

Der stabile Fels in der Brandung: Der DualSense-Lader von NEWDERY

Pro stabil und umfallsicher

stabil und umfallsicher einfaches Andocken der Controller Contra Ladestation entsprechend platzeinnehmender

Ladestation entsprechend platzeinnehmender Weiß deckt sich nicht mit dem des DualSense

Preis: 29 Euro

Wer eine stabile Lösung bevorzugt, der ist mit der Ladestation von NEWDERY gut beraten. Die Controller werden durch zusätzliche Einsparungen für die Griffe und Anti-Rutschmatten gut in der Station verankert und können so weder umkippen noch herausfallen. Diese Stabilität bedeutet aber auch, dass die Ladestation massiver wirkt und mehr Platz einnimmt als andere.

Leider deckt sich das Weiß der NEWDERY-Station nicht mit dem der DualSense-Controller, womit einige unter euch Probleme haben dürften. Anzumerken ist außerdem, dass ein Netzstecker entgegen der Produktbeschreibung nicht in der Verpackung enthalten ist, sondern lediglich ein USB-C-zu-USB-A-Kabel.

Dennoch macht ihr mit NEWDERYs eher rustikaler Lösung nichts falsch. Die Controller sind in bis zu drei Stunden komplett aufgeladen.