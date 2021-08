Kostenloser Knobelspaß: Die besten Picross-Spiele für iOS und Android

Wir stellen euch die besten Picross-Spiele für iOS und Android vor. In diesen süchtig machenden japanischen Logikrätseln, auch Nonogramme oder Griddler genannt, füllt ihr ein Raster anhand von Zahlenfolgen aus und erhaltet am Ende ein Pixelbild. Wenn ihr Picross noch nie ausprobiert habt, bekommt ihr hier wunderbare Empfehlungen von uns!

Viel Spaß beim Stöbern!

Nonogram.com

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2017

2017 Preis: kostenlos, enthält Werbung

Widmen wir uns zunächst jenen Picross-Spielen mit schlichter Präsentation, bei denen das Knobeln im Vordergrund steht. Nonogram.com bietet allen Anfänger*innen einen gut verständlichen Einstieg in die Welt der Bilderrätsel. Ein Sensei-Fuchs erklärt euch in einfachen Schritten die Grundlagen des Spiels: Der jeweiligen Zahlenfolge entsprechend färbt ihr die Felder eines Rasters ein.

Mit Hilfe der Zahlen und eurem eigenen Verstand löst ihr nach und nach das Puzzle. Nach dieser kurzen Einführung geht es auch sofort los. Euch erwarten verschiedene Spielmodi, die lange unterhalten, sowie auch tägliche Herausforderungen. Nonogram.com überzeugt vor allem durch eine klare, schicke Optik und eignet sich für alle, die Picross mobil und ohne viel Schnickschnack spielen wollen.

Nonogram Galaxy und Nonogram Galaxy 2

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2017

2017 Preis: kostenlos, enthält Werbung

Auch bei Nonogram Galaxy und dem Nachfolger Nonogram Galaxy 2 liegt der Fokus auf dem Knobeln. Es gibt kaum Erläuterungen, bloß ein kurzes Tutorial ganz ohne Text. Die Musik ist sanft und sphärisch, das Weltraum-Motto ist unaufdringlich. Innerhalb der verschiedenen "Galaxien" könnt ihr linear vorgehen oder euch gleich in höhere Level begeben. Perfekt für erfahrene Spieler*innen, die sofort die Herausforderung suchen.

Nonogram Galaxys großer Pluspunkt ist die nutzerfreundliche Bedienung. Ihr könnt direkt auf das zu füllende Feld tippen oder ein Steuerkreuz nutzen - das ist intuitiv und besonders bei den größeren Rätseln der späteren Level hilfreich.

Nonograms Katana

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2014

2014 Preis: kostenlos, enthält Werbung

In Nonograms Katana reist ihr nach Japan, ins Ursprungsland der Nonogramme. Das Spiel präsentiert seine Bilderrätsel im klassischen japanischen Stil, mit Bambus, Reispapier und Tusche. Super, sagen wir, denn hier wird sich ganz auf die meditative Wirkung der Nonogramme verlassen, auf die Schönheit des symmetrischen Rasters und auf die Freude am logischen Denken.

Nonograms Katana eignet sich gut für alle Spierer*innen auf der Suche nach herausfordernden Picross-Rätseln mit stilvoller und unaufgeregter Ästhetik. Besonders gut für Spieler*innen mit Erfahrung - ihr könnt die Tutorials überspringen und direkt in höhere, komplexe Level mit 30 x 30 Rastern einsteigen!

CrossMe

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2012

2012 Preis: kostenlos, enthält Werbung

CrossMe ist ein sehr lineares Picross-Spiel, das sich ebenfalls in einer Reispapier und Tusche-Optik präsentiert. Nacheinander löst ihr hier die Rätsel und schaltet so größere und dementsprechend komplexere Nonogramme frei. Sanfte Musik und Zen-Ästhetik unterstreichen die ruhige Atmosphäre des Spiels, bei dem ihr euch ohne hektische Soundeffekte oder funkelnde Belohnungen auf euer Puzzle konzentrieren könnt.

CrossMe ist vor allem aufgrund seiner intuitiven Steuerung zu empfehlen. Ihr wählt zwischen den beiden Eingaben beim Picross - dem Ausfüllen und dem Ausschließen - mit einem Doppelklick und nicht wie bei anderen Spielen dieser Liste durch ein Menü am Bildschirmrand; eine elegante Lösung, die auch Fans der klassischen Jupiter Picross-Serie für die Switch freuen dürfte.

Nonogram

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2020

2020 Preis: kostenlos, enthält Werbung

Nonogram ist ein schnörkeloses Picross-Spiel, bei dem es ohne lange Erklärungen sofort zur Sache geht. Ihr wählt zwischen vier Schwierigkeitsstufen, Leicht, Medium, Schwer und Gemischt, erhaltet Punkte für jedes gelöste Rätsel und schaltet nach größere Raster frei. Ihr könnt dabei ganz frei zwischen den einzelnen Stufen hin und her springen.

Schlichter kann ein Picross-Spiel kaum sein: Nonogram überzeugt durch die Einfachheit seiner Bedienung. Hier können alle, die mobil Picross spielen wollen oder nach einem ersten Berührungspunkt mit den beliebten Bilderrätseln suchen, sofort loslegen!

Luna Story

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2021

2021 Preis: kostenlos, enthält Werbung

Kommen wir nun zu den etwas bunteren Picross-Spielen, bei denen der Fokus ebenso auf der Optik wie auf den Rätseln liegt. Luna Story und die Nachfolger Luna Story II und Luna Story III sind wirklich besondere Picross-Spiel, da sie - wie der Name andeutet - eine Geschichte erzählen.

Luna Story ist mit seiner pastellfarbenen Jugendstil-Ästhetik und sanften Klaviermusik sicher das schönste Picross-Spiel auf unserer Liste, und dürfte allen Fans von minimalistischen Games wie Journey oder Gris gefallen. Die einzelnen Bilderrätsel im "Story"-Modus sind Mosaiksteine, die sich zu einem großen Bild zusammenfügen, dessen Geschichte im nächsten Kapitel fortgesetzt wird. Diese kleinen Märchen sind hübsch und motivieren. Luna Story ist ein perfektes Picross-Spiel für alle, die sich beim Knobeln gern etwas verzaubern lassen.

Logic Pic

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2014

2014 Preis: kostenlos, enthält Werbung

Logic Pic ist ein quietschbuntes Picross-Spiel, in dem euch ein kleiner Roboter die Grundlagen der Rätsel in detaillierten (aber überspringbaren) Einzelschritten erklärt. Danach löst ihr die Puzzle und erhaltet so Punkte auf euer Konto, um weitere Rätsel und Herausforderungen freizuschalten.

Auffällig ist das schrille Design. Logic Pic ist definitiv ein Picross-Mobil-Spiel für Fans von bunter Optik. Die "Karte", auf der ihr euch durch die Bilderrätsel klickt, leuchtet in grellen Farben; aber keine Sorge, Logic Pic mag seine Puzzle vielleicht in Zuckerguss tauchen und mit Streuseln anrichten, die Rätsel selbst sind aber angenehm simpel gestaltet und leicht zu bedienen.

Riddle Stones

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2015

2015 Preis: kostenlos, enthält Werbung

In Riddle Stones löst ihr zwar wie gehabt Bilderrätsel anhand von Zahlenfolgen, doch der Fokus liegt hier deutlich auf der Präsentation. Indem ihr die Puzzle löst, wandert ihr nämlich durch verschiedene "Welten" - durch eine Märchenwelt, eine Piratenwelt, eine tropische Welt, durch Japan, die Toskana und Skandinavien. An den Rätseln selbst ändern diese Szenenwechsel wenig, aber die liebevolle Aufmachung unterhält trotzdem wunderbar.

Riddle Cross zeigt auf charmante und fantasievolle Weise, das Nonogramme nicht immer nur schwarz und weiß sein müssen - und ist der perfekte, kurzweilige Picross-Spaß für Zwischendurch.